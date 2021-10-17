«المهندسين» تناقش تقليل تكلفة تصميم البناء.. وتنظم محاضرات عن الكباري

اختتمت شعبة الهندسة المدنية في نقابة المهندسين برئاسة المهندس الاستشاري أحمد رمزي، أمس، مجموعة محاضرات إدارة المشروعات والتي تأتي ضمن سلسلة محاضرات الشعبة المجانية، وذلك بحضور المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر، والمهندس حسن عبدالعليم أمين عام النقابة، والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد، والمهندس إيهاب منصور رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالجيزة.

نقابة المهندسين

وبحسب بيان عن نقابة المهندسين اليوم، شهدت فعاليات اليوم الأخير محاضرتين، الأولى بعنوان «الهندسة القيمية مدخل لتحسين الأداء الهندسي ورفع كفاءة المشروعات»، ألقاها الدكتور محمد عبدالغني المحاضر بالجامعة الأمريكية، وجاء عنوان المحاضرة الثانية «دراسات الجدوى لمشروعات التشييد الكبرى المنهجية.. تكامل العمليات.. التطبيق» وألقاها الدكتور أحمد محمد عبدالعليم أستاذ إدارة المشروعات والتشييد بكلية الهندسة، جامعة حلوان.

الهندسة القيمية

وفي كلمته الافتتاحية، رحب نقيب مهندسي مصر بالمحاضرين والحضور، وأثنى على الجهد الذي تبذله شعبة الهندسة المدنية في تنظيم سلسلة محاضراتها المجانية، وحسن اختياراتها لموضوعات المحاضرات، والتي بدورها تصقل خبرات المهندسين المشاركين فيها، رغم تعرض البلاد لجائحة كورونا وتأثيرها المباشر على التواصل، مضيفًا أنّه وبانكسار حدّة الأزمة بزيادة التطعيمات في مصر زادت أعداد الحضور بشكل كبير.

وفيما يخص موضوع المحاضرة الأولى عن الهندسة القيمية، أكد نقيب مهندسي مصر أنّ مصطلح الهندسة القيمية جديد على البعض، والغرض منه تحسين التصميم وتقليل التكلفة في التصميم والتنفيذ، مؤكدًا أنّ نقابة المهندسين تهتم بهذا الأمر.

وبدوره أكد المهندس أحمد رمزي، أنّ الأسبوع المقبل سيشهد بدء مجموعة محاضرات عن الكباري.

وخلال محاضرته، قدّم الدكتور مهندس محمد عبدالغني، شرحا لمبادئ الهندسة القيمية وقواعد تطبيقها، وشرح مبسط لكل مرحلة من مراحلها، وجرى الانتقال في الجزء الثاني لأمثلة لتطبيقات عملية علي مشروعات التطوير العقاري وإمكانيات تحسين القيمة وتقليل التكلفة بشكل كبير.

الإنشاءات والتنمية

وأكد أنّ الهندسة القيمية أصبحت ذا أهمية قصوى لكل من يعمل في مجال الإنشاءات والتنمية، خاصة المطورون العقاريون وكذلك الدولة، لا سيما وأنّ صناعة التشييد في مصر تشهد حاليًا طفرة في حجم الاستثمارات وعدد المشاريع على جميع المستويات، وفي كل أنحاء الجمهورية، ما يؤكد مدى أهمية تطبيق الهندسة القيمية والتي تساهم بشكل مباشر في خفض التكلفة غير الأساسية بشكل مبسط، مع رفع جودة المنتج أو المشروع وزيادة العمر الافتراضي له.

وأضاف أنّ تطبيق أسس الهندسة القيمية في المشروعات المختلفة، قد يوفر بين 7- 10% من إجمالي التكلفة الإنشائية، شريطة توافر تصميم جيد للمشروع، وقد تصل تلك الوفرة في بعض التصميمات إلى 30%، ما يؤكد ضرورة الهندسة القيمية، خاصة في ظل التحديات والضغوطات التي يواجهها المطور العقاري، من رغبته في تنفيذ المشروع بتكلفة إنشاء منخفضة وهو يحمل على عاتقه مشاكل رئيسية تتمثل في ارتفاع سعر الأرض وبيع المنتج بأسعار تنافسية على مدد سداد طويلة والتنفيذ في المواعيد المحددة بالمواصفات المطلوبة، وهي معادلة ستصبح صعبة للغاية على المطور في ظل غياب تطبيق القواعد الحقيقية للهندسة القيمية في هذه المشروعات، وإصراره على العمل بطرق التنفيذ التقليدية والتي قد تؤدي إلى تعثر إتمام المشروع.

دراسات الجدوى

من جانبه، أكد الدكتور أحمد محمد عبدالعليم، في محاضرته، أهمية موضوع المحاضرة والتي تخص دراسات الجدوى لمشروعات التشييد الكبرى، لما تشهده الدولة من نهضة شاملة في جميع المجالات والطفرة الكبيرة في قطاع التشييد والعمران.

وتابع بيان النقابة: «لما كانت دراسات الجدوى للمشاريع هي الحلقة الأهم في عملية اتخاذ القرار، خاصة للمشروعات الكبرى، تناول عبدالعليم في محاضرته المحاور التالية (متى يتم إجراء دراسات الجدوى للمشاريع ولماذا ومن الذي يعدها، موا هو تصنيف دراسات الجدوى للمشاريع، وما هي آليات إعداد دراسات الجدوى، وتكامل عمليات إدارة المشروعات في مرحلة دراسات الجدوى، ومنهجية إعداد دراسة الجدوى لمشاريع التشييد الكبرى، ودور دراسات الجدوى في تطوير مراحل تنفيذ المشروعات خاصة عمليات التخطيط لإدارة المخاطر، وإدارة الجودة، وإدارة الجدولة الزمنية وإدارة التعاقد واختيار شكل التعاقد الأمثل وتحديد كيفية إدارة مرحلة التصميم)، واختتمت المحاضرة بمجموعة من التوصيات الخاصة بتطبيق دراسات الجدوى في مشروعات التشييد في مصر وتعظيم الاستفادة منها».

أدار المحاضرات المهندس محمد الحسيني أمين الشعبة، والمهندس خالد توكل، والمهندسة منال سري، عضوا الشعبة المدنية.