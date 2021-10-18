حياة كريمة: رئيس جامعة أسوان قبل استثناء ندى حربي في المدينة الجامعية

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، استقبال الطالبة ندى حربي، الأولى على مستوى الجمهورية فى دبلوم الشهادة الفنية التجارية، في أسوان أمس، لإتمام إجراءات التحاقها بكلية التجارة جامعة أسوان، وجرى التواصل مع رئيس الجامعة، لقبول الاستثناء المقدم له، لقبولها بالمدينة الجامعية للبنات، ووافق على ذلك، وجرى إتمام الإجراءات الورقية وتقديمها لمكتبه للإبلاغ بموعد التسكين.

حياة كريمة

وبحسب بيان من المؤسسة جاء فيه:

وفي إطار مبادرة حياة كريمة، نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان قافلة طبية للكشف المجاني في قرية الشطب بمركز دراو، وقرية حاجر أبو خليفة بمركز إدفو، واستمرت أعمال القافلة لمدة يومين في كل قرية، حيث تم إجراء الكشف الطبي على عدد ( 2678 ) مواطن، وذلك تحت إشراف الدكتور طارق صبح - منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

قافلة علاجية

وبحسب بيان المبادرة، ضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقدت ندوات توعية للأهالي، وتأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

كما نظمت مؤسسة صناع الخير للتنمية، قافلة طبية للعيون داخل قرية الرمادي بحري، التابعة لمركز إدفو، التي تقام تحت شعار «عنيك في عنينا» حيث قامت القافلة بمناظرة 490 حالة، وتم إجراء 120 عملية جراحية من بين هذه الحالات، فيما تم عمل نظارات طبية لـ190 حالة أخرى، فضلاً عن صرف العلاج المجانى لـ180 حالة.