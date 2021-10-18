التضامن: فتح 500 مدرسة في قرى «حياة كريمة»

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّه يوجد مليون طالب في سن التعليم «متسربين»، حيث جرى دعم 34 ألف طالب بمدارس المجتمع، وسيتم فتح 500 مدرسة بقرى «حياة كريمة»، فضلا عن زيادة عدد الحضانات لـ3 آلاف و500 حضانة، في عام ونصف العام، ومن المفترض الوصول إلى 7 آلاف حضانة خلال 3 سنوات.

ولفتت الوزيرة، في تصريحات صحفية عنها خلال إطلاق مؤتمر «تكافؤ الفرص التعليمية»، إلى أهمية زيادة أعداد الحضانات 30%، موضحة أنّه جار إعداد منهج تعليمي متطور يتوائم مع ما طورته وزارة التربية والتعليم، ومع تطوير المنهج الابتدائي من خلال نفس الشركة التي أعدت المنهج.

تخصيص جزء من الحضانات للدمج لذوي الإعاقات السمعية والبصرية

وأكدت القباج، توقيع بروتوكولات مع وزارة التربية والتعليم لفتح حضانات داخل المدارس، وداخل مراكز الشباب، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، مع الاعتبار تخصيص جزء من هذه الحضانات لدمج ذوي الإعاقات السمعية والبصرية، وجرى إطلاق حملة لتعبئة موارد القطاع الخاص بمشاركة الجمعيات الأهلية.

وأوضحت الوزيرة، أنّ قضية الوعي تخدم 12 رسالة، وهي: «التمكين الاقتصادي، التعليم والمعرفة محو الأمية، صحة الأم والطفل، التربية الوالدية الإيجابية، الاكتشاف المبكر للإعاقة، الهجرة غير الشرعية، الزيادة السكانية، ختان الإناث، زواج الأطفال، النظافة والصحة العامة، مكافحة المخدرات، والمواطنة واحترام التنوع الديني».

41% نسبة الأمية في المناطق المطورة «بديلة العشوائيات»

وأوضحت وزيرة التضامن، أنّ أزمة الفكر مرتبطة بالتعليم، والفقر متعدد الأبعاد مرتبط بالصحة والتعليم والمسكن، وسيتم ضم الثقافة لهم، مشيرة إلى أنّ نسبة الأمية في المناطق المطورة «بديلة العشوائيات» بلغت 41%: «بقول للأهالي في المناطق المطورة هبعتلكم رسائل، 32% بس قالوا لنا ابعتوا الرسايل، عشان كده لازم نستكمل المنظومة».