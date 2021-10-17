نائب محافظ المنيا يتابع مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بمتابعة تنفيذ المشروعات والوقوف على آخر المستجدات بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومتابعة المؤشرات على أرض الواقع من خلال المرور الميداني على جميع مواقع حياة كريمة بالمحافظة.

متابعة مؤشرات الأداء لمبادرة حياة كريمة بالمنيا

وعقد نائب محافظ المنيا، اجتماعًا مع مهندسي دار الهندسة لقطاع الصعيد، لمتابعة مؤشرات الأداء لمبادرة حياة كريمة بالمنيا. جاء ذلك بحضور، العقيد ا.ح محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس أحمد رمضان مسئول دار الهندسة لقطاع الصعيد والاستشاري العام لمتابعة مشروعات حياة كريمة وفريق المهندسين المرافق له، وأحمد العمدة منسق حياة كريمة بالمنيا، وعدد من رؤساء المراكز، ووكلاء الوزارات، وممثلي جهاز التعمير، ومديري الهيئات والشركات التنفيذية.

تطوير قرى الريف المصري بشكل يومي

وجه نائب المحافظ، خلال الاجتماع بتحديث الموقف التنفيذي على البوابة الإلكترونية لإدارة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري بشكل يومي، كما وجه النائب بالالتزام بالجدول الزمني للمشروعات مع ضبط الجودة، وعمل 3 نوبتجيات للعمل في جميع المشروعات.

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يستهدف تطوير 192 قرية بـ 757 تابعا، بإجمالي 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة وهى: «أبو قرقاص، ملوى، العدوة ومغاغة، ودير مواس» بتكلفة 23 مليار جنيه، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد، جميعهم من سكان القرى والعزب المنتشرة في كافة أرجاء محافظة المنيا حيث يشيد الجميع بالمبادرة التي انتظروها منذ عشرات السنين لتغير حياتهم للأفضل.