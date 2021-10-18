مستجدات «حياة كريمة» بالشرقية وقنا وبني سويف: مجمعات زراعية وخدمية وخطوط مياه

كشف الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مستجدات أعمال مبادرة «حياة كريمة» بالمحافظات، ففي متابعة للمبادرة بمحافظة الشرقية، فقد أجرى المنسق الميداني للمؤسسة جولة على المشروعات التالية:

- مجمع خدمات قرية قصاصين الشرق والذي وصلت نسب التنفيذ به إلى 80٪؜.

- المجمع الزراعي بقرية قصاصين الشرق وتم الانتهاء من الاعمال الخرسانية والقواعد وجاري البدء في اعمال التشطيبات ونسبة التنفيذ تصل إلى 40٪؜.

- مشروع إنشاء خط طرد المياه العكرة قطر 800 مم بطول 33 كم.

كما تمّ متابعة أعمال البحث عن الحالات المستحقة لـ«سكن كريم» بتواجد سعيد عباس منسق المؤسسة بالمحافظة، وممدوح أبو الليل، رئيس وحدة الشؤون الاجتماعية بقصاصين الشرق بالحسينية والأهالي المتطوعين بالمبادرة.

أعمال مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة قنا

وفي متابعة لمبادرة «حياة كريمة» بمحافظة قنا، مركز أبوتشت، تجرى أعمال تطوير الوحدة الصحية بقرية سمهود من أعمال (النقاشة، الكهرباء، الصرف الصحي)، إلى جانب أعمال المجمع الزراعي والخدمي بالقرية حيث تمّ الانتهاء من القواعد المسلحة بالمجمع الخدمي والأعمال الخرسانية، كما تجرى أعمال الكهرباء والسباكة بنسبة تنفيذ 70٪.

أما بمركز قوص، مجلس قروي الحراجية، فتمّ بدء العمل في صب أرض وحدة الإسعاف التي تربط بين الحراجية والمقربية، وبمركز دشنا، قرية فاو قبلي، إلى جانب التشطيبات النهائية لملعب مركز شباب فاو قبلي بمقر الوحدة المحلية، وتتمّ تلك الأعمال تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

مستجدات أعمال مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة بني سويف

وتستمر فعاليات حملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» بمحافظة بني سويف، بالشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة «حياة كريمة»، حيث تمّ تفعيل دور العيادات المتنقلة داخل الوحدة المحلية لقرية صفط راشين وتمّ الكشف على 885 حالة في عدة تخصصات، كما تمّ تشغيل عيادة العيون الخاصة بمؤسسة بصيرة لليوم الثاني من المبادرة، وإجراء الكشف على 430 حالة اليوم بإجمالي 960 حالة، وتمّ تغطية العديد من حالات العظام بقافلة وزارة التضامن بالتنسيق مع مديرية الصحة ببني سويف.