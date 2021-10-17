حياة كريمة: بدء تطبيق مبادرة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» في المنيا غدا

قالت غادة البهنساوي رئيس المركز الإعلامي لمؤسسة «حياة كريمة»، إن هذا المشروع له مكتسبات كبرى، أبرزها أنه يجمع 30 وزارة وهيئة تنفيذية معاونة في الدولة، و23 جمعية أهلية، وهذا يطهر تعاون مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة للإنسان، سواء التعليم أو الصحة أو السكن الكريم، أو التمكين الاقتصادي، ويضمن أثرًا إيجابيًا على حياة المواطن في مصر، لافتة إلى وجود سلسلة من شراكات النجاح على الأرض، في ضوء بروتوكولات تعقدها المبادرة مع شركاء النجاح.

أحدث تطورات المبادرة

وأضافت في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، اليوم الأحد، أن أحدث ما جرى في المبادرة توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في يوليو الماضي، لإطلاق مبادرة اسمها «بالوعي مصر بتتغير للأفضل»، وطُبقت الأسبوع الماضي في محافظة بني سويف، والمبادرة تستهدف 4 محافظات ستُطبق فيها تباعًا، مشددة على أن هناك 4 قضايا رئيسية تركز عليها المبادرة لزيادة الوعي فيها، ومنها الزيادة السكانية، والزواج المبكر، والتمكين الاقتصادي، وتنمية الطفولة المبكرة، مؤكدة أن الهدف هو التوعية لأكثر من 15 ألف أسرة في بني سويف، وسيجري تطبيقها في محافظة المنيا بدءً من غدًا الاثنين.

تفاصيل مبادرة حياة كريمة

وتابعت رئيس المركز الإعلامي لمؤسسة «حياة كريمة»، أن المبادرة تعيد رسم صورة للريف المصري من جديد، حيث يُنفذ على مستوى 20 محافظة في محافظات الجمهورية، ويستهدف تغيير حياة 60 مليون مواطن، في 4584 قرية، بإجمالي ميزانية تصل لـ700 مليار جنيه، وهذا يعطي تجربة حقيقية تباهي بها مصر الأمم في ملف القضاء على الفقر، وملف حقوق الإنسان، وتحسين حياة المواطنين، وهذه الأرقام غير مسبوقة في العالم كله.

ولفتت إلى أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الخارج تُظهر مدى دعمه للمشروع ورعايته المباشرة له، ومدى إيمانه بأن هذا المشروع سوف يغير الريف المصري، وسيكون له أثرًا إيجابيًا على حياة المواطن المصري.