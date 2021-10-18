«متحدث الري»: الانتهاء من تبطين 7 آلاف كيلومتر ترع بحلول منتصف 2022

قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن المرحلة الأولى لمشروع تأهيل الترع بدأت منذ عام، والمستهدف فيها تأهيل 7 آلاف كم، وتنتهي منتصف العام المقبل، وحتى الآن تم تأهيل قرابة 3 آلاف كم.

وأضاف غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شادي شلش، مقدم برنامج «أحداث اليوم»، عبر شاشة «اكسترا نيوز»: «في منتصف العام المقبل تنتهي المرحلة الأولى بتأهيل 7 آلاف كم وهي الترعة المتعبة التي تم اختيارها كأولوية أولى، من أصل 20 ألف كم».

المرحلة الأولى هي الأصعب

وتابع المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن المرحلة الأولى هي الأصعب وكانت الأكثر شكاوى بين المزارعين، وفي المراحل المقبلة تستكمل الـ20 ألف كم، كما يتم العمل بمعدلات تنفيذ كبيرة، موضحًا أن المرحلة الثانية تنطلق بداية من منتصف العام المقبل لمدة 3 سنوات لاستكمال بقية الـ20 ألف كم.

الانتهاء من تطوير 26 كم مساقي

وأشار إلى أنه جري طرح 466 كم من المساقي، والانتهاء من 26 كم، حتى تكون شبكة الري مؤهلة ما بين الترع والمساقي التي تحصل على المياه من المساقي حتى تصل المياه إلى أرض المزارعين بالكميات المطلوبة.

وحول ملف التعديات، أكد أنه جري حصر أكثر من 65 ألف حالة تعدٍ على نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري، متابعا: «في اليوم الواحد نزيل نحو 800 مخالفة، وفي بعض الأيام نزيل 1000 مخالفة، وخلال 10 أيام انتهينا من 8 آلاف حالة تعدٍ، حتى يتم إزالة كل أشكال التعديات على المجاري المائية خلال 6 أشهر، لأنها تمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لقدرة المجاري المائية على توصيل المياه للمنتفعين».