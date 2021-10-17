محافظ قنا: إزالة 15 حالة تعد بالمباني على أملاك الري

صرح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف بالتنسيق مع مديرية الري والأجهزة الأمنية، شنت حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الري، وذلك ضمن حملات المرحلة الثانية من الموجة 18.

محافظة قنا: الاهتمام بملف التعديات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس

وقال «الداودي» في بيان أصدر منذ قليل: «إن ذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإزالة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية».

وأضاف محافظ قنا: «الحملة نجحت في إزالة 15 حالة تعدٍ بالمباني على أملاك الري بإجمالي مساحة 1005م»، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعديين لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى، والحفاظ على جرى استرداده من أراضي الدولة.

«الداودي»: جميع الأجهزة تعمل ليلا نهارا مع غرفة العمليات

وأكد «الداودي»: «هناك تنسيق مستمر مع كافة الأجهزة المعنية في محافظة قنا على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، وكذا جميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي»، مطالبا الأجهزة التنفيذية بضرورة الرصد الفوري لأي حالات تعدٍ جديدة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعديين.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الموجة 18 لإزالة التعديات تمكنت من إزالة مئات التعديات على نهر النيل الخاصة بالري وعلى الأراضي الزراعي وأملاك الدولة خاصة الواقعة على المصارف والترع وحرم نهر النيل، مطالب المواطنين بعدم التعدي؛ لأن الأجهزة التنفيذية ستقوم بالمتابعة المستمرة وإزالة كل التعديات أولًا بأول.