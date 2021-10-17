إزالة 1196 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الري بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الجهود المشتركة للوحدات المحلية ومديرية الري، بالتنسيق مع قوات الشرطة، لإزالة أوجه التعديات على نهر النيل أو الأراضي الزراعية بمراكز ومدن المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

إزالة 1162 تعديا على الأراضي الزراعية

وأشار المحافظ إلى أن الفترة الماضية شهدت إزالة 1162 حالة تعد على الأراضي الزراعية، بإجمالى مساحة 62 فدانا و23 قيراطا و21 سهما، إضافة إلى إزالة 20 حالة تعد على أملاك الوحدات المحلية بإجمالى مساحة 2313 مترا، بجانب 1999 حالة تعد على فرعي النيل بإجمالى مساحة 257 ألفا و721 مترا.

إزالة 36 تعديا منها 19 بالمحلة

وفيما يخص أملاك الري والمجاري المائية، أكد «رحمي»، إزالة 36 حالة تعد منها 11 حالة بطنطا، و19 حالة بمركز المحلة الكبرى، وحالتين في مركز قطور، و4 حالات في بسيون، لافتا إلى إزالة 21 تعديا على أملاك السكة الحديد.

ووجه المحافظ بإزالة كل التعديات بكل صرامة بمراكز ومدن المحافظة، خاصة في مراكز كفر الزيات، وبسيون، وزفتى، وسمنود، باعتبار أن هذه المراكز يمر بها فرعا دمياط ورشيد.

وأشار اللواء طارق رحمي إلى أن أجهزة المحافظة تعمل ليل نهار بالتعاون مع مديرية الأمن لمنع أي تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مع التأكيد على إزالة كل التعديات في المهد بلا تهاون لحماية مقدرات الدولة على أرض المحافظة.