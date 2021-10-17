وزير الري: نراقب الأمطار بالأقمار الصناعية ورفع درجات الاستعداد القصوى

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إنه تم رفع درجة الاستعداد بين القطاعات والهيئات والإدارات المختصة استعدادًا لموسم الأمطار والسيول المتوقعة خلال الأيام المقبلة والتي يتسم بها فصل الخريف، مؤكدًا الانتهاء من إزالة أي معوقات في مخرّات السيول، وتطهير جميع مصارف الأمطار، وتوافر الفرق اللازمة والمعدات للتعامل الفوري مع أي طارئ، والتنسيق الكامل في التعامل مع هذه الأحداث بين الوزارات والجهات المعنية.

استخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية للتنبؤ بالأمطار والسيول

أضاف الوزير، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن وزارة الموارد المائية والري أنشأت مركز التنبؤ بالفيضان والذي يستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر.

وأشار عبد العاطي، إلى تنفيذ مشروعات كبرى في مجال الحماية من أخطار السيول بهدف حماية الأرواح والمدن والقرى البدوية والمنشآت الإستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من أخطار السيول.

أكد عبد العاطي، أن الوزارة وفي ضوء الاهتمام بتوفير المياه وترشيدها يتم الاستفادة من مياه الأمطار وحصادها وتجميعها في البحيرات الصناعية وأمام الحواجز والسدود لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة بتلك المنشآت، كما تساهم الأمطار المتساقطة في توطين الأهالي حيث تتجمع المياه أمام السدود والحواجز الآبار الجوفية بما يضمن استدامة مصدر المياه.

ولفت وزير الموارد المائية والري، إلى قيام الوزارة خلال السنوات الماضية بتنفيذ أكثر من 1000 منشأ للحماية من أخطار السيول بمختلف محافظات الجمهورية.

الانتهاء من أعمال الحماية من أخطار السيول في أسيوط

وأوضح الوزير، أنه تنفيذ العديد من المشروعات بالوجه القبلي وهي أعمال إنشاء بحيرات صناعية وحواجز ترابية وأحواض تهدئة بمخر سيل أطفيح ومخر سيل الديسمي بمحافظة الجيزة، ومخر وادي سنور بمحافظة بني سويف، ووادي عبادي بمحافظة أسوان، وأعمال حماية قرى زاوية الجدامي بمحافظة المنيا، وقرى الشغب والمعلة ونجع الدبابية ونجع خور القضا ونجع المساعيد بمحافظة الأقصر ونجع البطحة بمحافظة قنا.

وأكد الوزير، الانتهاء من أعمال الحماية من أخطار السيول بوادي العمراني الغربي و وادي العمراني البحري بمحافظه أسيوط، و وادي عبادي (٣أ) بمحافظة أسوان.

إنشاء بحيرة صناعية وحاجز بوادي العريش لحماية مدينة العريش

وفي محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح لفت الوزير، أنه يتم إنشاء سد أم البارد بمنطقة التمد بمركز نخل وتدعيم السدود القائمة ورفع كفاءة الخزانات الأرضية بوادي الجرافي بمركز نخل، وإنشاء بحيرة صناعية وحاجز وأحواض تهدئة بوادي العريش لحماية مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء وإنشاء 10 خزانات أرضية بوسط سيناء، وأعمال حماية طابا، ومنطقة الطور، و وادي وردان بمدينة رأس سدر و وادي غرندل بمدينة أبوزنيمة وإنشاء قناة صناعية ومعبر ايرلندي بوادي بعبع بمدينة أبورديس بمحافظة جنوب سيناء، وأعمال حماية وادي القويح بمدينة القصير.