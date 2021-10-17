وزير الري يحضر المرحلة الأخيرة لاختيار أبحاث طلاب مدارس المتفوقين

حضر الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، المرحلة الأخيرة من مراحل اختيار أبحاث طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM»، التي ستعرض في جلسة خاصة في أسبوع القاهرة الرابع للمياه والمزمع عقده في الفترة من 24 - 28 أكتوبر الجاري، إذ قام 20 طالبًا بعرض أبحاثهم.

وأشاد الوزير بجهود الطلاب والطالبات ووعيهم بالتحديات المائية والبيئية التي تواجه مصر، داعيًا الطلاب لبذل المزيد من الجهد في التحصيل المعرفي والبحث العلمي وتوجيه الجهود لإيجاد حلول تكنولوجية مبتكرة للمشاكل التي يواجهها قطاع المياه في مصر.

الري تتيح المعاهد التابعة للمركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة لطلاب مدارس

وأوضح «عبد العاطي» أنه تم إتاحة المعاهد التابعة للمركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة لطلاب مدارس «STEM»؛ لتمكينهم من التطبيق العملي للمشروعات البحثية المقترحة في ضوء ما يمتلكه المركز من بنية تحتية ونماذج محاكاة تساعد في اختبار أداء المشروعات.

استخدام عملية الامتصاص والكربون النشط في تنقية المياه

وعرص الطلاب خلال اللقاء، 6 أبحاث في مجال معالجة المياه مثل استخدام راتنجات التبادل الأيوني ومياه الأكسجين وفلتر لتحسين جودة المياه، واستخدام عملية الامتصاص والكربون النشط في تنقية المياه من المواد العضوية وغير العضوية والمواد الدقيقة، واستخدام النيتروجين ونبات المورنجا لتقليل نسبه الأكسجين الكيميائي في المياه ليُعاد استخدامها في مرحله تبريد الحديد والصلب، وأيضًا استخدام قشور البرتقال المعدلة في القضاء علي تلوث المعادن الثقيلة عن طريق جعلها غير قابلة للذوبان في المياه والتربة، وإعادة تدوير المياه الناتجة عن الصناعات الغذائية التي تحتوي علي مواد عضوية عن طريق تنشيط البكتيريا غير الضارة داخل الماء وتهيئة مناخ مناسب لها للتكاثر والتخلص من المعادن والملوثات العضوية داخل المياه، ومعالجة المياه العادمة البيولوجية باستخدام الطحالب الخضراء التي تمتص الفوسفات والنترات والمركبات العضوية من مياه الصرف الزراعي واستخدامها كمغذيات للنمو مع استخدام نظام ري ذكي مزود بخاصية التحكم عن بعد لري الحبوب.

طرق الاستفادة من المياه الناتجة عن صباغة الأقمشة والنسيج

كما تم تقديم 5 أبحاث حول التعامل مع المياه الناتجة عن صباغة الأقمشة والنسيج وإعادة استخدامها في نفس العملية أو عمليات صناعية أخرى، وذلك باستخدام مواد طبيعية قليلة التكلفة أو مواد كيميائية تساهم في تقليل الأحماض ومعدل اللون بالمياه، ودمج عمليات استخدام المياه في مصانع الغزل والنسيج بهدف تقليل استهلاك المياه، وفك لون صبغة النسيج وتنظيف حاوية الصباغة من الداخل وإزالة لون الصبغة في 12 ساعة فقط باستخدام هيبوكلوريت الصوديوم، وإنتاج مياه تحتوى على ال حمض الهيبوكلوروز الذى يمكن استخدامه ككحول، وإنتاج هيدروكسيد الصوديوم الذى يمكن استخدامه في صناعات مختلفة مثل صناعه الزجاج أو الصابون

كما تم تقديم بحث عن تقليل نسبة الملوثات الزيتية الناتجة عن مياه صابورات السفن في رحلات نقل البترول، عن طريق استخدام خواص فيزيائية «الكثافة والمجال المغناطيسي».