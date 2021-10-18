نواب يطالبون بإحالة مخالفات اتحاد الكرة لجهات التحقيق

وجه عدد من أعصاء مجلس النواب اتهامات واضحة لاتحاد الكرة، بالفساد وطالبوا بإحالة مخالفات مجلس الجبلاية إلى جهات التحقيق المختصة، وذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من 27 نائبا متعلقة بفساد اتحاد الكرة.

الطماوي: مجاهد يظن نفسه فوق الدستور والقانون

وهاجم النانب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة قائلًا: «من أول ما جلس علي المنصة وجميع النواب يشعرون أنه يستهين بالنواب وأنه شخص مصري فوق الدستور والقانون».

وأضاف: «أنت حاطط إيدك على خدك ووكيل اللجنة التشريعية بيتحدث معاك، أكيد حد قالك روح هناك جلسة وهتعدي».

ورد أحمد مجاهد على انتقادات النائب إيهاب الطماوي: «مش فاهم أقعد إزاي» فعقب الطماوي: «أنت كمان بتشوح لي، لن أترك طلب الإحاطة الخاص بي وسيتم إحالته للنيابة».

مجلس النواب وطلبات الإحاطة

وشدد عدد من أعضاء مجلس النواب ، على ضرورة إحالة جميع طلبات الإحاطة إلى النيابة العامة.

فيما انتقد النائب خالد بدوي، طريقة تعامل المهندس أحمد مجاهد، مع أعضاء المجلس مؤكدًا أن الجميع يعلم أنه حينما «يذكر اتحاد الكرة يذكر الفساد».

متاعب محمد صلاح

وأضاف بدوي: «محمد صلاح الذي نجح في رفع اسم مصر لم يسلم من مشاكل اتحاد الكرة، مما أدى إلى تدهور مستواه في الموسم الماضي وما قبله، يجب على مسؤول اتحاد الكرة ألا يمتعض في وجوده بأعلى مؤسسة تشريعية في الدولة المصرية».

وانتقد النائب عاطف ناصر رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي ، طريقة تعامل مجاهد مع النواب منتقدا رئيس اتحاد الكرة «أنت بتدير عزبة».