أين تذهب البضائع المُصادرة في الجمارك؟.. مصدر بالمصلحة يجيب

تصادر مصلحة الجمارك المصرية على مدار العالم، بضائع مستوردة من الخارج، لمخالفتها للقوانين، سواء الجمركية أو الضريبية أو القوانين الأخرى مثل المخدرات، أو بضائع تركها المسافرون بالساحات والمكاتب الجمركية ويتقاعس أصحابها عن سحبها من الجمارك. ويتساءل كثيرون عن كيفية تصرف مصلحة الجمارك المصرية في البضائع المهملة أو الراكدة أو المضبوطة بالجمارك.

وقال مصدر مطلع بمصلحة الجمارك المصرية، إن تلك النوعية من البضائع يتم بيعها في مزادات علنية تنظمها مصلحة الجمارك المصرية، عبر هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية بشكل دوري بعد نفاد المدة المحددة قبل إتمام عمليات البيع.

بيع البضائع المصادرة في مزاد علني

وكشف المصدر لـ«الوطن» أن في الفترة السابقة، كانت مصلحة الجمارك تحتفظ بالبضائع الراكدة أو المهملة بالموانئ المصرية لمدة تصل إلى 4 شهور قبل التصرف فيها بالبيع، إلا أن «الجمارك» قلصت تلك المدة لتصبح 60 يوما فقط، قبل بيعها في مزادات علنية.

مشيرا إلى أنه بعد انقضاء المدة المحددة بشهرين بالتمام يتم إخطار الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالبضائع التي انقضت مدة الاحتفاظ بها، ومن ثم تقوم الهيئة بالإعلان والإشراف عليها، ويتم البيع وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018.

التخلص بشكل آمن من المخلفات الخطرة

وكشف المصدر أن السلع أو الحاويات أو البضائع التي تتضمن مخلفات خطرة بالموانئ المصرية، تسلمها مصلحة الجمارك المصرية إلى الجهات المختصة للتخلص منها بشكل آمن ( طبقا للاتفاقيات العالمية)

وفي سياق آخر، أكد الموقع الرسمي لمصلحة الجمارك المصرية عبر الإنترنت، وكذلك الموقع الرسمي الهيئة العامة للخدمات الحكومية على الإنترنت، أن هناك مزادا علنيا سيتم عقده الثلاثاء المقبل الموافق 19 أكتوبر الحالي، موضحا أن المزاد سيعقد بقاعة النادي المصري، بحي عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط بمصر القديمة في تمام الساعة الـ 12 ظهرا لبيع سيارات وموتوسيكلات.