«الجمارك»: السيارات الواردة مع القادمين من الخارج لا تحتاج لتسجيل مسبق

قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن الرسائل الجمركية الواردة مباشرة بنظام الترانزيت، لا تخضع لنظام التسجيل المسبق للشحنات المطبق حاليا منذ بداية أكتوبر الحالي.

وأضاف «غتوري»، وفقا للصفحة الرسمية لمصلحة الجمارك المصرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن السيارات الواردة بصحبة القادمين للخارج بنظام «التريبتك»، لا تخضغ أيضا لنظام التسجيل المسبق للشحنات بصفة مؤقتة لمنظومة «ACI»، لحين توفير المعالجة اللازمة لها على نظام التسجيل المسبق للشحنات.

وتابع أن رسائل «الترانزيت» المباشر والحاويات الفارغة التى ترد من الخارج لاستخدامها في التعبئة لا تخضع لنظام التسجيل المسبق للشحنات.

كانت مصلحة الجمارك المصرية بدأت تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات بشكل إلزامي بداية من الأول من شهر أكتوبر الحالي، وأعلنت وزارة المالية في بيان صحفي الأسبوع الماضي، أنه تلاحظ وجود إقبال كبير من المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين على الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI».

وأكدت وزارة المالية أن عدد المسجلين في نظام التسجيل المسبق للشحنات تجاوز حتى نهاية الأسبوع الماضي، 21 ألف مسجل، كما تم استصدار أكثر من 54 ألف رقم «ACID» في الوقت الذي سجل فيه أكثر من 43 ألفا من المصدرين الأجانب لمصر حسابات إلكترونية على منصة «بلوك تشين» منذ الانطلاق التجريبى للمنظومة فى أبريل الماضي وحتي الآن.

ومنذ تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات لم تسمح مصلحة الجمارك المصري بمرور أي بضائع أو سلع من الموانئ المصرية إن لم تكن مسجلة من قبل.

وتحفيزا لتشجيع المستوردين والمصدرين على الاشتراك في النظام الجديد، أعلنت مصلحة الجمارك عن مزايا لمن يتقدم بأوراق الملف الجمركي للشحنات داخل المراكز اللوجيستية، أبرزها التمتع بالكشف الفوري على شحنتك في نفس اليوم، مما يساهم في تقليل تكلفة الأرضيات ومصاريف التوكيلات الملاحية.