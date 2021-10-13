«الجمارك» تتخلص من 52 ألف قطعة سلاح مهملة ومواد خطرة بميناء الإسكندرية

كشفت مصلحة الجمارك المصرية عن نجاح ميناء الإسكندرية في التخلص من كميات كبيرة من البضائع الراكدة والمهملة بالميناء.

وأضافت المصلحة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن التخلص من البضائع والمواد الخطرة يأتي في إطار حماية وسلامة مواني مصر، والذي يمثل أهم التحديات.

خطة وزارة المالية للتخلص من المواد الخطرة والمهملة

وأكدت «الجمارك»، أن وزارة المالية وضعت خطة لسرعة التخلص من المواد الخطرة المتروكة في موانيها، والتى تسبب تكدسا بالمواني المصرية، بدأتها بتشكيل وحدة مختصة لمتابعة رسائل المهملة.

وأضافت المصلحة أن الوحدة المختصة بدأت في متابعة الرسائل المهملة بميناء الإسكندرية، والذي يعد أحد أهم وأكبر مواني الشرق الأوسط وأفريقيا.

التخلص من 10 حاويات ترامادول مهملة

وكشفت عن أن الوحدة نجحت في التخلص من 380 حاوية كيماويات، و10 حاويات ترامادول، و62 حاوية سجائر، و550 طن تبغ، و121 حاوية مبيدات حشرية، و12 حاوية ألعاب نارية.

التخلص من 52 ألف قطعة سلاح

وتابعت المصلحة أن الوحدة تخلصت أيضا من 70 حاوية سولار وبنزين، و3 حاويات خمور، و7 حاويات سلاح، إضافة إلى 52 ألف قطعة سلاح أبيض بـ4,5 طن.

1811 حاوية بضائع عامة منتهية الصلاحية

وأضافت مصلحة الجمارك أن الوحدة طهرت ميناء الإسكندرية أيضا من 112 حاوية خردة حديد ومعادن، إضافة إلى 566 حاوية أغذية ومجمدات، إلى جانب 844 حاوية قطع غيار سيارات، وكذلك 1811 حاوية بضائع عامة منتهية الصلاحية، و599 حاوية نسج، و19 حاوية حبوب مخدرة.

وأكدت مصلحة الجمارك المصرية الاستمرار في التخلص من كميات كبيرة من البضائع الراكدة والمهملة بالميناء، من أجل القضاء على المهمل والراكد أولا بأول.