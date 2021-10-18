رئيس جامعة المنصورة يفتتح مهرجان الأسر الطلابية: «يكتسبوا مهارات»

افتتح الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الاثنين، مهرجان الأسر الطلابية، الذي يقام خلال الفترة من 17 إلى 20 أكتوبر الجاري، داخل حرم جامعة المنصورة، ويتضمن معرض الأنشطة لجميع الأسر الطلابية التي تمت بكليات الجامعة خلال العام الدراسي الماضي، بالإضافة إلى خطط الأنشطة الطلابية المقترحة خلال العام الدراسي الجديد 2021/ 2022.

قيادات الجامعات تحضر مهرجان الأسر الطلابية

حضر افتتاح مهرجان الأسر الطلابية كل من الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محى الدين العلامى، عميد كلية التربية النوعية، الدكتور محمد صبري سرايا، منسق الأنشطة الطلابية بجامعة المنصورة، محمد عبد اللطيف، أمين عام الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، إبراهيم فهمي، مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، ومديري رعاية الطلاب بكليات الجامعة، وممثلي أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة وممثلي الأسر الطلابية بكليات الجامعة.

رئيس جامعة المنصورة: مشاركة الطلاب يكسبهم المهارات

وقال الدكتور أشرف عبد الباسط، إن مشاركة الطلاب في الأنشطة الطلابية بجانب اهتمامهم بالمقررات الدراسية هامة لهم حتى يكتسبوا المهارات اللازمة للنهوض بالمجتمع.

وتفقد كل من الدكتور أشرف عبد الباسط والدكتور محمد عطية البيومي معرض الأنشطة الطلابية، الذي تضمن أنشطة جميع الأسر الطلابية التي تمت بكليات الجامعة خلال العام الدراسي 2020/ 2021، بالإضافة إلى خطط الأنشطة الطلابية المقترحة خلال العام الدراسي الجديد 2021/ 2022.

ندوة للتوعية بالأمن والسلامة بمعامل كلية العلوم

من جهة أخرى، نظمت كلية العلوم جامعة المنصورة ندوة تعريفية عن الأمن والسلامة داخل معامل الأقسام المختلفة، ضمن سلسله محاضرات عن الأمن والسلامة داخل معامل الأقسام المختلفة بالكلية، وكيفيه التعامل مع فلاشة المقررات العلمية وحل مشاكلها، في إطار دعم الجامعة واهتماماتها بأبنائها الطلاب والترحيب بهم مع بداية العام الدراسي الجديد، برياده الدكتور أسامة العيان، عميد الكلية، وتحت إشراف الدكتور محمد فتحي أبو النور، وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئة والمنسق العام للندوة، وبحضور الدكتور أحمد السيد المحمودي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، كما تضمنت محاضرة عن الجودة والساعات المعتمدة، بحضور عدد كبير من الطلاب من جميع المستويات.