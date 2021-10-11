منصة جامعة المنصورة للطلاب.. خدمات إلكترونية في مكان واحد

تدخل جامعة المنصورة بقوة ضمن جامعات الجيل الرابع، عبر التعامل الإلكتروني في كافة التعاملات بين الطالب وعضو هيئة التدريس وأطلقت من أجل ذلك «منصة جامعة المنصورة»، ضمن نظام ابن الهيثم وأطلقت عليه «MYU»، الذي أصبح أمر ضروري لجميع الطلاب منتسبي الجامعة، حيث يجد بداخله كل ما يحتاج إليه من بيانات تعليمية أو شخصية أو جداول محاضرات أو امتحانات أو غيرها بضغطة رز واحدة ومن خلال حسابه الخاصة الذي يمتلكه بمجرد انتسابه للجامعة، وزاد الاعتماد علي المنصة الجديدة مع حالة التباعد التي فرضها انتشار فيروس كورونا.

مميزات منصة جامعة المنصورة للطلاب MYU

يحتاج الطالب في بداية كل عام دراسي إلي الكثير من الأشياء حتى يتعرف الطالب على كليته والجداول الدراسية وأماكن المحاضرات، وغيره من الأسئلة الكثيرة وكل هذا يجده الطالب في منصة جامعة المنصورة MYU الإلكترونية، وذلك بمجرد أن يحتفظ باسم الدخول وكلمة المرور المنصة والتي تستمر معه طوال فترة دراسته في الجامعة، مع التأكيد أن بيانات الدخول سرية ولا يتم تداولها من طالب لآخر.

بيانات متاحة للطلاب من خلال منصة جامعة المنصورة

وتتيح منصة جامعة المنصورة للطالب الإطلاع على البيانات الشخصية للطالب، وسداد الرسوم الدراسية، ومعرفة جدول المحاضرات الدراسية والاطلاع على البيانات الدراسية للطالب «الفرقة الدراسية – التخصص أو الشعبة»، ومعرفة رقم جلوس الطالب ومكان لجنة الامتحان ومعرفة جدول الامتحانات والاطلاع على نتيجة الطالب فور إعلانها، وغيرها من المهام الأخرى التي يجدها على المنصة.

ويمكن للطالب أن يتحدث مباشرة مع القائمين على منصة جامعة المنصورة وطلب الدعم الفني وذلك بعد تعبئة نموذج أدناه ليبدأ المحادثة، وهذا النموذج يتضمن: «اسم الطالب ورقمه القومي، والرقم الجامعي، ورقم الهاتف، الكلية، البريد الإلكتروني، ونوعية المشكلة التي تواجهه».

أهمية المنصة الإلكترونية لطلاب جامعة المنصورة

وتزداد أهمية منصة جامعة المنصورة الإلكترونية بعدما أعلن الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة انتهت من تحويل الكتب الدراسية إلى كتب إلكترونية، وتقديم كافة الخدمات الطلابية من خلال المنصة الالكترونية MYU