الإسكندرية تحتفل بالمولد النبوي مع الأيتام بالأناشيد والتنورة

احتفلت محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الاثنين، بالمولد النبوي الشريف وذلك داخل استاد الإسكندرية، بحضور عدد من الاطفال الأيتام والمسنين، حيث تم توزيع عروسة المولد على الأطفال الصغار، وحلوى المولد، من أجل إدخال الفرحة على قلوب الأطفال الصغار، احتفالاً بالمولد النبوي الشريف.

محافظة الإسكندرية تحتفل بالمولد النبوي الشريف

وعلى أنغام عدد من الأغنيات الدينية والمدائح النبوية، وعروض التنورة، شارك عدد من الأطفال الأيتام والمسنين في حفل محافظة الإسكندرية، وسط أجواء من الفرحة والسرور والبهجة للأطفال، الذين تواجدوا داخل استاد الإسكندرية، للاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

محافظ الإسكندرية يهنئ المواطنين بالمولد النبوي

وبعث اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ببرقية تهنئة بالإنابة عن مواطني الإسكندرية، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وأكد أن هذه الذكرى والمناسبة من أهم الذكريات التي يحرص الجميع على إحيائها، فهي من الذكريات العامة للأمة العربية والإسلامية، داعياً أن يعيد الله تلك المناسبة على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

وقدم المحافظ خالص التهنئة إلي الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى مولد سيد الخلق، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على شعب مصر وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالتقدم والرخاء.

محافظ الإسكندرية: علينا الاقتداء بالرسول

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أنه علينا جميعاً الاقتداء بسنة نبينا محمد، عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن نستلهم منه القدوة الحسنة في إرساء قيم الحق والعدل والسلام للبشرية، وأن نقتدي بتعاليمه التي أهمها الدعوة إلى الأمن والسلام والخير للناس أجمعين.