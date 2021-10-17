محافظ الغربية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

بعث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة الغالية على فخامته وعلى مصرنا العزيزة بالخير واليمن والبركات وتحقيق مزيد من الإنجازات.

وقال محافظ الغربية في برقيته: «يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بمشاعر يملؤها الاعتزاز والتقدير لشخصكم الكريم، وبالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الغربية أتقدم لفخامتكم بأرق التهاني والأمنيات بمناسبة المولد النبوي الشريف». مختتمًا «حفظكم الله لمصر وحفظ مصر بكم.. وسدد على طريق الحق والعمل خطاكم، وكل عام وفخامتكم بخير يارب العالمين».

محافظ الغربية يبعث برقيات تهنئة إلى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة

كما بعث المحافظ برقيات تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والسادة الوزراء والمحافظين وقيادات الدولة المصرية خلال الآونة الأخيرة.

تهاني من محافظة الغربية إلي أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بمناسبة المولد النبوي الشريف

وتقدم المحافظ بخالص التهنئة للشعب المصري عامةً ولأهالي محافظة الغربية بصفة خاصة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء الجهاز التنفيذي، بمناسبة الاحتفال بتلك الذكرى العطرة، داعياً الله أن يحفظ مصر وأن ينعم على الشعب المصري بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء خلال الفترة المقبلة حفاظا على صالح المواطنين.