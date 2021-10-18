خطة ومواعيد تسكين الطلاب الجدد بالمدن الجامعية في الإسكندرية

أعلنت المدن الجامعية في جامعة الإسكندرية، اليوم الاثنين، عن موعد تسكين الطلاب والطالبات الجدد في الجامعة، وذلك داخل المدن الجامعية لبدء العام الدراسي 2021/ 2022، وذلك اعتباراً من غد الثلاثاء، وذلك بعد موافقة الدكتور وائل نبيل، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

عملية التسكين تتم وفقاً لنسبة من المتقدمين

وأكدت المدن الجامعية في الإسكندرية أن عملية التسكين تتم وفقاً لنسبة من المتقدمين، تم تحديدها بالحد الأدنى للطلاب، الذين من المفترض أن يجري تسكينهم من أجل بدء العام الدراسي.

ووضعت إدارة المدن الجامعية رابطاً من أجل إعلام كافة الطلاب حول موعد وأسماء الدفعة الأولى في عملية تسكين الطلاب بالمدن الجامعية.

ويمكن للطالب متابعة والإطلاع على الحد الأدنى للقبول، سواء بمدن الطلبة أو مدن الطالبات، وتوزيع الطلاب المقبولين، وأسماء الطلبة والطالبات المقبولين استثناءً من شرط المجموع، لكونهم من محافظات نائية وحدودية.

شروط وجود الطلاب في المدن الجامعية بالإسكندرية

كما أعلنت إدارة المدن الجامعية بالإسكندرية مجموعة من الشروط، منها:

- يمنع منعاً باتاً الدخول من البوابات أو التجوال بين مرافق المدن، بدون ارتداء الكمامة الطبية

- يتوجه الطالب/ الطالبة مباشرةً لغرفته التي كان مقيم بها قبل مغادرته، بدون أي إجراءات للتسكين.

- تجنب التواجد في تجمعات سواء بالغرف أو المطاعم أو مرافق المدن.

- الالتزام التام بتعليمات السلامة والإجراءات الاحترازية المقررة (التباعد الجسدي - ارتداء الكمامة - استعمال المطهرات - غسيل الأيدي بصفة مستمرة).

- التعاون مع أجهزة الإشراف والأمن للاطمئنان على سلامتكم.