شريف منير: انسحبت من فيلم ريش لإبرازه العشوائيات رغم جهود الدولة لمحاربتها

أثار الفنان شريف منير جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية، بعد انسحابه من عرض فيلم ريش، الذي يُعرض ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الخامسة، موضحا أن الفيلم يتعارض مع جهود الدولة في القضاء على العشوائيات.

الفيلم يسلط الضوء على العشوائيات

وقال شريف منير، لـ«الوطن»، إنّ انسحابه من فيلم ريش، يرجع إلى كون العمل يُسلط الضوء على العشوائية رغم جهود الدولة المصرية في القضاء عليها، طوال السنوات الأخيرة، متابعًا: «محمد حفظي أحد مُنتجى الفيلم، صاحبي جدًا، لكن المُخرج عمر الزهيري لا أعرفه».

شريف منير يستنكر تصريحات مخرج ريش

واستنكر الفنان شريف منير تصريحات عمر الزهيري، مخرج فيلم ريش، بأن العشوائية موجودة في العالم كله، قائلًا: «ليس لي علاقة بالعالم، يجب علينا أنّ نتحدث عن مصر بشكلٍ إيجابي».

ويرى أنّ حصول فيلم ريش على جائزة في مهرجان كان، بأن العالم يقصد رؤية معاناة مصر مع العشوائية ورؤيتها بشكلٍ سلبي، مؤكدًا بقوله: «مفروض لا نُسلط الضوء على العشوائية في ظل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء عليها».