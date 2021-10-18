استئناف منح لقاح كورونا للصحفيين وأسرهم غدا الثلاثاء

صرح أيمن عبدالمجيد، وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بأن لجنة وزارة الصحة، الإدارة الطبية بعابدين، تستأنف منح اللقاح المضاد لفيروس كورونا، للصحفيين، وأسرهم على مدار يومين إضافيين، لإتاحة الخدمة لكل الراغبين، وذلك بداية من غدًا الثلاثاء 19 أكتوبر الجاري، ثم الأربعاء 20 أكتوبر الجاري بمقر نقابة الصحفيين.

منح الصحفيين لقاح كورونا

وأوضح «عبد المجيد» في بيان له، أن لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، كانت قد استضافت لجنة من وزارة الصحة، لمنح الزملاء الصحفيين وأسرهم المسجلين على موقع الوزارة لقاح فيروس كورونا المستجد بمقر النقابة، يومي الثلاثاء والأربعاء 4-5 أكتوبر الجاري، وتلقى اللقاح خلالهما 825 من الزملاء الصحفيين وأسرهم.

نقابة الصحفيين توجه الشكر لوزيرة الصحة

وبحسب البيان «وجه عبدالمجيد الشكر، للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ولقطاع الطب الوقائي، والأطباء والأطقم المعاونة، لما يبذلونه من جهود عظيمة في مواجهة جائحة كورونا، بالشقين العلاجي والوقائي».

وأشار عبد المجيد إلى أن ذلك يأتي في ظل اتخاذ لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية كافة الإجراءات الاحترازية والتنظيمية، لتقديم الخدمة للزملاء، وتيسير عمل اللجنة الطبية، من العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

وتابع: «ستبدأ اللجنة منح الجرعة الثانية للأعضاء وأسرهم الحاصلين على الجرعة الأولى بداية من 26-27 أكتوبر، وفق المعلن المدون لهم في بطاقات حصول على الجرعة الأولى، إذ يعلن تباعًا عن المواعيد».

كمامات ومواد مطهرة

وفي وقت سابق، أعلنت نقابة الصحفيين توفير الكمامات والمطهرات بأسعار مخفضة، بالإضافة لتسهيل التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا في مقر نقابة الصحفيين، وشملت المواد التي جرى توفيرها مستلزمات الوقاية لمواجهة جائحة كورونا بحسب ما أعلنه أيمن عبدالمجيد، وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية، والرعاية الاجتماعية والصحية، وهي:

1- علبة الكمامات الجراحية بـ 25 جنيهًا فقط، سعة 50 كمامة.

2- لتر الكحول بسعر 50 جنيهًا.

3- 4 لترات مطهر أسطح بسعر 25 جنيهًا فقط.

4- واقي وجه بسعر 40 جنيهًا.