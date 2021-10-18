«رياضة النواب»: مهلة لـ«اتحاد الكرة» للرد على اتهامات الفساد

بعد 4 ساعات متواصلة من الانعقاد، انتهى اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وسط حضور برلماني مكثف، وأعطى الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مهلة للمهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد كرة القدم، للرد على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، والتي تشير لوجود مخالفات مالية وإدارية في اتحاد الكرة.

اتحاد الكرة

وقال الدكتور محمود حسين قبل إنهاء الاجتماع: «سنعطي فرصة لأحمد مجاهد يطلع علي طلبات الإحاطة، للرد عليها رسميا كتابة، وجلسات اللجنة في هذا الشأن متواصلة لمناقشة باقي طلبات الإحاطة، إذ جرى اليوم مناقشة 12 طلبًا من 27 طلب مقدم من النواب».

وأشار إلى أنه حال ثبوت الاتهامات تحال جميع المخالفات المثبتة في مستندات للنيابة العامة للتحقيق فيها، قائلا: «المعلومات والأرقام جاءت من أجهزة الدولة الرقابية، وغير مقبول أن يجرى التشكيك فيها».

مجلس النواب

وتابع: «لن نقبل أن تدار الرياضة المصرية بصورة فردية، ولن نقبل التشكيك ولا الشخصنة، ونطمئن الجميع أنه لا يناقش تعديل قانون الرياضة خارج مجلس النواب، مع الالتزام بالميثاق الأوليمبي، وأي قانون دولي وأي معاهد أو اتفاقية صدقت عليها مصر، ونمنح مهلة لأحمد مجاهد يعيد ترتيب أوراقه، ويرد بمستندات، ونرفض الكلام المرسل».

كما أشار إلى أن لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ترفض ما أشار إليه مجاهد في كلمته بخصوص الإشارة لتسخين النواب، قائلا: «نحن نسأل كنواب وليس كقفص اتهام، ولا نقبل مصطلح قفص اتهام».