«الزراعة»: تدشين مشروع كبير لاستعادة رونق الحرير المصري مرة أخرى

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة: «إن مشروع الحرير من المشاريع المهمة جدًا لدى الدولة، وهناك مشروع كبير في منطقة الوادي الجديد لاستعادة رونق الحرير المصري مرة أخرى، وهذا سيكون له أثر إيجابي كبير لتعظيم إنتاج الحرير، بعد توفير الأشجار المناسبة لذلك، وهذا يؤدي إلى زيادة حجم صناعة الحرير».

توفير بيئة مناسبة لإنتاج الحرير

وأضاف «القرش»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، اليوم الاثنين، أن في معظم محافظات الجمهورية يجرى دراسة زراعة أشجار التوت لتوفير بيئة مناسبة لدودة القز؛ بما يوفر إنتاج الحرير للتوسع في هذا المجال.

وتابع معاون وزير الزراعة، أن محافظة الوادي الجديد تمثل ثلث مساحة مصر، والمناطق الجديدة التي تحتاج زيادة التنمية بشكل كبير للتشجيع من الانتقال من الوادي الضيق، ومن هذه المشروعات مشروع استعادة رونق الحرير، وأيضًا مشروع تعبئة وتغليف التمور الذي افتتحه وزير الزراعة اليوم.

افتتاح مصنع أعلاف وتمور في الوادي الجديد

يذكر أن وزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الداخلية، افتتحوا اليوم الاثنين، مصنع أعلاف وتفقدوا أحد المطاحن ‏وصالة لتعبئة وتغليف التمور ‏بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد يرافقهم بعض المحافظين ونوابهم، ‏وذلك في إطار زيارة وزير الزراعة للمحافظة للمشاركة في المهرجان الدولي للتمور.

وأكد وزير الزراعة، أن محافظة الوادي الجديد من المحافظات التي يكون الاستثمار فيها واعدًا، داعيًا كل المستثمرين للاستفادة من حزمة التيسيرات والحوافز التي تقدمها الدولة من الاستثمار فيها وتنميتها وقال ان مشروع إنتاج الحرير بالوادي يعمل بالطاقة الشمسية وبنظام الري الحديث ويضم زراعة نبات التوت من الصنف الهندي ذو القيمة الاقتصادية العالية لاستخدامه في تغذية دود القز، إضافة إلى معمل تربية دود القز وإنتاج الحرير.