افتتاح المركز الطبي AFRI Egypt للرعاية الصحية بمدينة "جينجا" الأوغندية

قالت الدكتورة مديحة خطاب، رئيس مجلس إدارة شركة أفرى فارم، إن المساهمين فى الشركة وطنيين، بتعاون من شركات قطاع حكومي وشركات قطاع خاص، مشيرة إلى أنه جرى البدء بإنشاء المركز الطبي AFRI Egypt «أفرى ايجيبت» للرعاية الصحية بمدينة «جينجا» الأوغندية، عندما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الإتحاد الإفريقي.

بدأنا في إنشاء المركز بأوغندا نظرا لأنها من دول حوض النيل

وأضافت أنه جرى البدء بأوغندا، إذ أنها من دول حوض النيل، ودولة مستقرة، ومصر لها تواجد مهم جدا، لافتة إلى أن مقاطعة جينجا مهمة جدا من نواحي كثيرة، معقبة: «الكل شارك علشان يتبني المركز، من وزارة الري، ووزارة الداخلية والصحة.. لأن إحنا بنقدم خدمات كثيرة تمثل صحة مصر والآخرين، إضافة إلى تعاون من القيادة الأوغندية ورحبوا جدا بالأمر».

قسم جراحة العظام مجهز بأحدث الأجهزة للتعامل مع الإصابات الخطيرة

وقال الدكتور سامح حنين، استشاري جراحة العظام في المركز الطبي المصري بأوغندا، إن الفريق الطبي يجري الإسعافات الأولية للمصابين، وبالتالي قسم جراحة العظام مجهز بأحدث الأجهزة للتعامل مع الإصابات الخطيرة، التي تأتي عن طريق الحوادث.

وتابع: أنه يجري التعامل مع مرضى العظام بالمركز، عن طريق التعامل مع الخشونة الذين يعانون منها، مثل التهابات المفاصل، خاصة أن أوغندا منتشر بها أنيميا الخلايا المنجلية، لهذا يجري التعامل معه عن طريق مجموعة مميزة من الأشعة التي تساعد فى تلك الحالات.