يبحث كثير من المواطنين والطلاب الجامعيين عن موقع وزارة الصحة والسكان المصرية لتسجيل لقاح كورونا 2021، وذلك عقب إعلان مجلس الوزارة أمس أنه لن يُسمح للطلاب بالدخول لحرم الجامعة دون تلقي اللقاح، على أن يتم العمل بهذا القرار بدءًا من بداية نوفمبر المقبل، كما سيُمنع العاملون بالمنشآت الحكومية من الدخول ومزاولة مهامهم دون الحصول على لقاح كورونا، وسيُنفذ القرار اعتبارا من منتصف نوفمبر المقبل.

خطوات الدخول على موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي خطوات الدخول موقع وزارة الصحة والسكان المصرية لتسجيل لقاح كورونا، وذلك لتسجيع المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح كورونا خلال الفترة المقبلة لتجنب قرارات المنع من الدخول للمنشآت الحكومية، بالإضافة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا وتقليل المضاعفات الناتجة عند الإصابة بفيروس.

خطوات الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان المصرية لتسجيل لقاح كورونا

وتتمثل خطوات الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان المصرية لتسجيل لقاح كورونا، فيما يلي:

- الدخول إلى الموقع الرسمي التابع لوزارة الصحة للحصول على اللقاح المضادة لفيرس كورونا.

- الضغط على إيقونة «التسجيل لطلب اللقاح» الخانة ذات اللون الأخضر.

- اختيار الفئة المناسبة من بين الفئات الأربعة المخصصة «القطاع الطبي - أصحاب الأمراض المزمنة - فئات أخرى».

- بعد اختيار الفئة المناسبة، يكتب البيانات الأساسية المطلوبة وفقا لكل خانة على الموقع وتتمثل «الاسم رباعيا للشخص الراغب في الحصول على اللقاح».

- تسجيل تاريخ الميلاد.

- تحديد نوع الشخص الراغب في التسجيل، سواء كان «ذكرا أم أنثى».

- إرفاق صورة الهوية الشخصة سواء كانت «بطاقة أو صورة من جواز السفر» وتسجيل الرقم القومي.

- تسجيل البريد الإلكتروني في نموذج التسجيل.

- تسجيل رقم الهاتف ورقم المحمول والرقم الخاص بالواتساب ورقم هاتف لشخص آخر.

- كتابة المحافظة المراد الحصول على اللقاح فيها، وكذلك المركز الصحي لتلقي اللقاح.

- يجب على المواطن كتابة ما إذا كان يعاني من أمراض مزمنة، وأيضا ذكر الوظيفة التي يعمل بها.

- استلام رسالة تؤكد على نجاح عملية التسجيل، ورقم التسجيل الذي يجب الاحتفاظ به.

- استلام رسالة على الهاتف المسجل للمطالبة بالتوجه إلى مركز التطعيم المحدد.

- يرجى الاحتفاظ بالكود المكون من الـ20 رقم للاستعلام عن موعد تلقي اللقاح في حالة التأخر للحصول على اللقاح.