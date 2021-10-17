الحكومة: وقف تقديم الطلبة على اللقاح من خلال موقع وزارة الصحة غدا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه اعتبارًا من الغد، سيكون على طلبة الجامعات التسجيل للحصول على لقاح كورونا من الجامعات، ونقاط تلقي اللقاح في الجامعات، وليس موقع وزارة الصحة.

طرق إثبات الحصول على اللقاح

وأضاف «سعد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، اليوم الأحد، أن الحكومة ستطبق إلزامية الحصول على اللقاح على المواطنين والموظفين، وستربط تلقي المواطنين للخدمات الحكومية بالحصول على اللقاح، مشيرًا إلى أن أي مواطن سوف يحصل على الجرعة الأولى من اللقاح يحصل على شهادة ورقية مطبوعة من وزارة الصحة تثبت حصوله على الجرعة الأولى من اللقاح، وهذه في حد ذاتها تعتبر شهادة، ومكتوب عليها شعار «100 مليون صحة»، والطريقة الثانية يمكن للمواطن من خلالها الحصول على شهادة مميكنة، ولكنها تتطلب مصاريف إدارية، والطريقة الثالثة أنه سيكون هناك تطبيق إلكتروني يثبت المواطن من خلاله الحصول على اللقاح، ويمكن استخدامه حتى في المطارات العالمية.

وبالنسبة لتأخير موعد تطبيق القرار على المواطنين، رغم تطبيقه على الموظفين قبلها بأسبوعين، قال: «لأن الموظفين بدأنا في تلقيحهم منذ أكثر من شهرين، وحذرنا مرارًا وتكرارًا من أنه سيكون هناك موعد محدد لمنع الدخول إلى مقرات العمل، ولكن أضفنا أسبوعين لمنح فرصة للمواطنين للحصول على الجرعات اللازمة».

الانتهاء من كل قوائم الانتظار

وشدد على أن الحكومة انتهت من كل قوائم الانتظار، ومن قدم ولم تصل لديه رسالة يمكنه الذهاب والحصول على اللقاح.