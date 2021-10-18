عناني يعرض استراتيجية تطوير السياحة والآثار أمام «الشيوخ»: أغلى ما لدينا

بدأ اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة، وحضور الدكتور خالد عناني وزير السياحة والأثآر.

مسلم: اللقاء في توقيت مهم

وأكد رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار، خلال كلمته في بداية الاجتماع اهتمام اللجنة بقطاعي السياحة والآثار لما يمثلان من أهمية كبيرة، وحرص اللجنة منذ نهاية الانعقاد الماضي على مناقشة وبحث هذا الملف الهام واستضافة الوزير لاستعراض استراتيجية الوزارة، متابعًا أن اللقاء يأتي في توقيت مهم مع قرب افتتاح طريق الكباش.

استراتيجية تطوير السياحة والآثار

واستعرض الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، استراتيجية الوزارة ضمن الاستراتيجية العامة 2030، حيث أكد عناني، أن هناك 3 ملايين أسرة يستفيدون من مجال السياحة، بالإضافة لأهمية للدخل القومي.

وأشار عناني، إلى أهمية قطاع الآثار، قائلًا: «الآثار شرفنا وأغلى ما لدينا»، مستعرضًا خطط الوزارة المستقبلية لتنشيط السياحة والآثار والنشاط السياحي داخل مصر خلال السنوات القادمة.