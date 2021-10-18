رئيس «شباب النواب»: الرياضة المصرية ينتظرها مستقبل مظلم بسبب الاتحاد

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم، إنه غير مطمئن على مستقبل الكرة المصرية بعد الاستماع لحديث أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، وانتقد التعديلات الجديدة على لائحة قيد الناشئين، والتي تنص على عدم قيد أي لاعب في نادٍ يبعد عن محل إقامته بـ50 كيلو متر، قائلا: «انسوا يكون في مصر محمد صلاح تاني»؛ لأن هذا القرار يقضي على ضم المواهب لأندية الأضواء والشهرة التي تكتشفهم.

الرياضة المصرية ينتظرها مستقبل مظلم

وقال رئيس لجنة الشباب، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، إن الرياضة المصرية ينتظرها مستقبل مظلم بسبب تلك اللجنة المكلفة، رافضا مصطلح لجنة التطبيع، والذي أطلقه أحمد مجاهد على اللجنة التي تدير اتحاد الكرة حاليا.

إحالة مخالفات اتحاد الكرة للنيابة العامة

ووجّه رئيس لجنة الشباب رسالة طمأنة للنواب الذين طالبوا بإحالة مخالفات اتحاد الكرة للنيابة العامة، قائلا: «هناقش إحالة جميع المخالفات المثبتة والموثقة إلى جميع الجهات الرقابية بما فيها النيابة العامة».