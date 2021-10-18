«حبة الموت» تنهي حياة شاب في قرية جواد حسني بالبحيرة

لقي شاب مصرعه، إثر تناوله حبوب حفظ الغلال القاتلة داخل منزله بقرية جواد حسني بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، قبل قليل، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة أبو حمص يفيد استقبال المستشفى جثة شاب إثر تناوله قرص حفظ الغلال بقرية جواد حسني التابعة لذات المركز، بالانتقال والفحص تبين وفاة «محمود ف.ع» 20 عامًا، وجرى حفظ الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ابو حمص المركزي وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 3 أشخاص

كان قد أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة وتروسيكل بنطاق مركز وادي النطرون، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة.

عمل الإسعافات الأولية

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «حجاج أحمد محمود» 52 سنة مقيم جناكليس، حمدي عمر محمد 43 سنة مقيم قنا، محمود إسماعيل إسماعيل 49 سنة مقيم حي المنتزه بالإسكندرية، وجرى تحرير المحضر اللازم وعمل الإسعافات الأولية.

إصابة شخصين

كما أصيب شخصان بجروح خطيرة وكدمات متفرقة بأنحاء بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب توك توك أمام محجر الزواوي طريق دسوق دمنهور، بنطاق مركز الرحمانية، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لعمل الإسعافات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من شهاب جمال النجار 15سنة مقيم مدينة دسوق، حسن عثمان 15 سنة، وجرى تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.