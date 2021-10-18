زلابية بالنوتيلا مجانا احتفالا بالمولد النبوي في الغردقة (صور)

شهدت مدينة الغردقة أجواءً احتفالية بذكرى المولد النبوي الشريف، تضمنت توزيع «زلابية» بالشكولاتة والنوتيلا مجاناً على المواطنين، بمشاركة عدد من السائحين الأجانب، الذين حرصوا على التفاعل وتناول الزلابية والعصائر، في جو وصفوه بالسعادة وشعورهم بالأمان، لتواجدهم وسط الشعب المصري في الاحتفال بمولد سيد الأنام.

توزيع زلابية بالمجان على المواطنين في الشارع

احتفل أحد المواطنين بالغردقة، يُدعى «الشيف جمال»، بذكرى المولد النبوي الشريف على طريقته الخاصة، حيث يعمل بأحد الفنادق السياحية، واستغل مهنته في صنع «الزلابية»، وتوزيعها بالمجان على المواطنين في شوارع المدينة.

ومن فرحته، قام «الشيف جمال» بتوزيع زلابية بالمجان على المواطنين في الشارع، حيث لاقى مشاركة وتفاعلاً من الجميع في جو احتفالي رائع، ليتفاعل أحد المواطنين من أصحاب المحلات التجارية بتوزيع العصائر مجاناً على المواطنين.

السائحون يشاركون في احتفالات المولد النبوي

وجذب المشهد عدداً من السائحين الأجانب بالغردقة، الذين حرصوا على التفاعل وتناول الزلابية والعصائر، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية، ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يعكس عظمة مصر وفخر المصريين، وتصدير صورة إيجابية للعالم باحتفالات المولد النبوي الشريف.

احتفالات بالمولد النبوي على شواطئ الغردقة

وشهدت شواطئ الغردقة، صباح اليوم الاثنين، احتفالات من نوع خاص بذكرى المولد النبوي الشريف، بمشاركة السائحين ونزلاء الفنادق السياحية، وعدد من العاملين بالقطاع السياحي، َوذلك على أنغام الربابة والمزمار البلدي، ومشاركة فرق من التنورة، والجمال التي طافت على عدد من شواطئ المدينة، وسط أجواء احتفالية بذكرى مولد سيد الخلق، وسط فرحة الجميع، وتبادل التهاني بين المصريين والأجانب.