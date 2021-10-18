بـ«جمل وتنورة».. احتفالات المولد النبوي على شواطئ الغردقة

شهدت شواطئ الغردقة احتفالاً من نوع خاص بذكرى المولد النبوي الشريف، بمشاركة السائحين الأجانب ونزلاء الفنادق السياحية، وعدد من العاملين بالقطاع السياحي، َوذلك على أنغام الربابة والمزمار البلدي، التي عزفت لحن أغنية يا رايحين للنبي الغالي، ومشاركة فرق من التنورة، بينما طافت بعض الجمال الشواطئ، وسط جو احتفالي بالذكرى العطرة لمولد سيد الخلق عليه الصلاة والسلام.

احتفال بالمولد على شواطئ الغردقة بمشاركة السائحين

قال مصطفى نصار، مدير أحد الفنادق السياحية بالغردقة، إنه تم إعداد احتفال بذكرى مولد سيد الخلق، وذلك على الشواطئ المفتوحة بمشاركة نزلاء الفنادق السياحية والسائحين الأجانب وعدد من العاملين بالقطاع السياحي، وسط فرحة الجميع وتبادل التهاني بين المصريين والأجانب.

وأشار «نصار»، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الاثنين، إلى أن احتفال ذكرى المولد النبوي هو حفل من نوع خاص، وجاء على أنغام الربابة والمزمار البلدي، وتم تشغيل الأغاني الدينية، وتفاعل الجميع على أغنية «يا رايحين للنبي الغالي»، التي ألهبت حماس الجميع، وسط تبادل التهاني، كما شاركت فرقة من التنورة في الاحتفالات، التي شهدت توزيع الحلوى المولد النبوي على الحضور.

احتفالات المولد لمعرفة السائحين بعادات والتقاليد المصريين

وأوضح سامح جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، أن الفنادق دائماً تحرص على المشاركة في المناسبات الاجتماعية والدينية، وذلك كنوع من المشاركة المجتمعية، وتعريف السائحين بالمناسبات الوطنية والاجتماعية للمصريين، مؤكداً أن السائحين الأجانب يحرصون على مشاركة المصريين أفراحهم والمناسبات الوطنية، ومعرفة العادات والتقاليد الخاصة بالمصريين، كنوع من معرفة الثقافات وتبادل المعرفة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ذلك في اطار اهتمام الدولة بالسياحة الثقافية، التي تجذب قطاعاً كبيراً من الأسواق السياحية المختلفة.

وأشار «جمعة» إلى انتعاش حركة السياحة الخارجية من مختلف الجنسيات الأجنبية من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر وصربيا ومولدفا ومقدونيا وسويسرا وبولندا ورومانيا والتشيك، ومؤخراً من ألمانيا وروسيا، وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل مستوى لها منذ جائحة كورونا، وتوقع أن يكون الموسم السياحي الشتوي ناجحاً، خاصةً مع إقبال معظم الأسواق العالمية على المدن السياحية المصرية.