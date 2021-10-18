التعليم العالي: فرق بحثية تستكشف ساحل الغردقة لمعرفة حقيقة «الكائن الغريب»

كشف الدكتور عمرو زكريا حمودة، عميد المعهد القومي لعلوم البحار، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حقيقة ظهور كائن غريب بالقرب من شواطئ الغردقة على ساحل البحر الأحمر، وتحدث الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عنه عبر «فيس بوك، وتويتر».

وقال «حمودة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «لم نعلم شيء حتى الآن، وأرسلنا فرق بحثية للاستطلاع والبحث والكشف عن أي مخلوقات جديدة بالبحر الأحمر ومدينة الغردقة؛ إذ بدأت الفرق البحثية التابعة للمعهد في تمشيط المكان والمناطق المحيطة به للتأكد والتحري من كل معلومة وكل شيء ينشر».

التعليم العالي: البحار ممتلئة بالمخلوقات وهناك هجرات تتم للأسماك نظرا لتغير المناخ

وأوضح عميد المعهد، أنه يجرى حاليا عمل مسح للمنطقة، بدءا من شمال الغردقة وحتى جنوبها؛ لاكتشاف أي مخلوقات جديدة، وكذلك التأكد مما ينشر من معلومات وصور عن المخلوق البحري الغريب بلا عينين أو أذنين أو فم، مشيرا إلى أن البحار عامة ممتلئة بالكائنات والمخلوقات الغريبة: «الكائنات موجودة لكن المشكلة في موسم الهجرة، فهناك بعض أسماك البحر الأحمر عملت هجرة للبحر المتوسط نظرا لعملية المناخ والبيئة».

وأكد الدكتور عمرو زكريا حمودة، أنه سيجرى خلال الساعات المقبلة، الإعلان عن تفاصيل الظاهرة بعد دراستها.

مخلوق غريب يشبه الأنبوب

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عددا من الصور لمخلوق غريب يشبه الأنبوب، لغواص ومجموعة من السائحين الألمان، خلال زيارتهم الفترة الماضية لمحافظة البحر الأحمر، ما جعل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في المعهد القومي لعلوم البحار، تبدأ التحري حول دقة المعلومات المنشورة عن الحيوان أو المخلوق الغريب، والتأكد من حقيقة وجوده في مصر من عدمه، وفترة تواجده وتكوينه، ومعرفة ما إذا كان من الحيوانات البحرية الخطرة أم لا.