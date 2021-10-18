الأزمة الاقتصادية أول التحديات في وجه الرئيس الجديد للرأس الأخضر

حقق مرشح المعارضة في الرأس الأخضر، خوسيه ماريا نيفيس تقدما في انتخابات الرئاسة التي جرت أمس الأحد في البلاد، على حساب كارلوس فيجا مرشح الحزب الحاكم ورئيس الوزراء السابق بعد إعلان أكثر من نصف مراكز الاقتراع نتائجها.

ويتنافس سبعة مرشحين ليحل أحدهم محل خورخي كارلو فونسيكا المقيد بفترتين رئاسيتين، في دولة الرأس الأخضر وهي أرخبيل من الجزر في المحيط الأطلسي قبالة الساحل الغربي لأفريقيا وواحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارا في القارة الأفريقية.

وسوف تكون مهمة الفائز في الانتخابات تصحيح مسار اقتصاد البلاد الذي يعتمد على السياحة بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد في تراجع معدل النمو.

نيفيس يحصل على أكثر من 51 %

ومع إعلان نتائج نحو 80 % من مراكز الاقتراع حصل نيفيس على أكثر من 51 % من الأصوات مقابل أقل من 43 % لفيجا، الذي يمثل حزب فونسيكا.

ويتعين على المرشح الذي يحل في المركز الأول الحصول على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات لتجنب خوض جولة إعادة، كما يتعين أن تصادق اللجنة الوطنية للانتخابات على النتائج الأولية في الأيام القليلة القادمة.

وكان نيفيس البالغ من العمر 61 عاما المنتمي للحزب الأفريقي من أجل استقلال الرأس الأخضر، وهو حزب يساري، قد تولى منصب رئيس الوزراء من 2001 إلى 2016. وتولى منافسه الرئيسي فيجا وهو من حزب الحركة من أجل الديمقراطية والمنتمي لتيار يمين الوسط، ذات المنصب بين عامي 1991 و2000.

والاقتصاد هو القضية المهيمنة، وذلك بعد أن أدى إغلاق الحدود خلال الجائحة إلى إغلاق شواطئ الرأس الأخضر وجبالها أمام وفود السائحين، مما تسبب في انكماش نمو الناتج المحلي الإجمالي 14 % عام 2020، ومن المتوقع أن يرتفع إلى ما يقرب من 6 % هذا العام.

وبعد الإدلاء بصوته، قال فيجا إنه واثق من الفوز، أما نيفيس فقد عبر عن أمله في بقاء مؤسسات البلاد محايدة رغم سيطرة الحزب الحاكم على الرئاسة والبرلمان في الرأس الأخضر.