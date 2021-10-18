وزير العدل يكرم رئيس محكمة استئناف القاهرة لتميزه في العمل

كرم المستشار عمر مروان، وزير العدل، المستشار خالد محجوب، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، نتيجة ما أبداه من تميز ملحوظ في المستوى الفني خلال العام القضائي المنصرم، وذلك بحضور أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية وأعضاء المجالس العليا والخاصة.

وجاء التكريم ضمن الاحتفالية التي نظمتها وزارة العدل، اليوم، تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية في العام الماضي بتكريم القضاة الأكثر تميزا.

وتم اختيار المستشار خالد محجوب، بصفته القاضي المثالي بمحكمة استئناف القاهرة، إلى جانب القاضية سالي الصعيدي.

محجوب يهدي التكريم لأمه الراحلة

من جانبه، أهدى المستشار خالد محجوب، تكريمه، إلى روح والدته التي لقيت ربها منذ أيام، مؤكدا أنه سيقوم بزيارة قبرها لتلاوة الفاتحة، والدعاء لها.

يشار إلى أن المستشار خالد محجوب، هو صاحب أول حكم قضائي، يكشف من خلاله هروب الرئيس المعزول الرحل محمد مرسي، من سجن وادي النطرون، وهو الحكم الذي كان سببا في كشف قضيتي اقتحام السجون وتخابر تنظيم الإخوان الإرهابي مع دول أجنبية.

تكريم عدد من أعضاء الجهات والهيئات القضائية

وكان المستشار عمر مروان وزير العدل، شهد مراسم الاحتفال بتكريم بعض أعضاء الجهات والهيئات القضائية، الذين أبدوا تميزا خلال العام القضائي المنتهي، بحضور أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية وأعضاء المجالس العليا والخاصة، تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد وزير العدل، حرص رئيس الجمهورية على تقدير السلطة القضائية وتوقير أعضائها من منطلق رؤيته الشاملة للجمهورية الجديدة وأساسها العدل، موضحا أن التكريم يأتي ترسيخا لغايات تشجيع التنافس والحث على الاجتهاد، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تقتضي تطبيق مفاهيم العدالة الناجزة والالتزام بالمسلك القويم الذي أرسى قواعده شيوخ القضاء ليكون شباب القضاة خير خلف لخير سلف.