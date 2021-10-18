وزير العدل: توفير 1136 وحدة سكنية في العاصمة الإدارية للمستشارين والقضاة

كرّم المستشار عمر مروان، وزير العدل، مجموعة من شباب القضاة الأكثر تميزًا من الهيئات والجهات القضائية المختلفة في احتفالية ضمن احتفالات وزارة العدل بيوم القضاء المصري، قائلًا: «اجتمعنا لنحنقل بالمرة الأولى بعيد موحد للقضاء المصري، بناء على رؤية صائبة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي».

وأضاف وزير العدل، خلال كلمته في الاحتفالية: «اليوم نجتمع لنحتفل بالمتميزين من القضاه بالمعنى الشامل لأهمية كل هيئة وجهة قضائية، من أجل تحقيق العدالة بين الناس»، مرحبًا برؤساء الهيئات القضائية وشيوخ القضاء أثناء حضورهم الاحتفال.

يوم القضاء المصري

وتابع وزير العدل: «الجمهورية الجديدة التي أسس لها الرئيس تقوم على العلم، وتنهض بالعمل من أجل تحقيق العدل والمساواة وتحقيق الحياة الكريمة لكل مواطن».

وأوضح وزير العدل: «أزف خبرًا جيدًا لكم، لقد جرى الاتفاق مع وزير الإسكان والبنك المركزي لتوفير عدد من الوحدات السكانية بلغ 1136 وحدة سكنية في موقع متميز بالعاصمة الإدارية، وسوف تعلن التفاصيل والشروط في بداية العام المقبل».

قرارات الرئيس السيسي

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية أصدر مجموعة من القرارات في اجتماعه برؤساء الهيئات القضائية في شهر يونيو الماضي بشأن القضاة، أبرزها اعتبار الأول من أكتوبر يومًا للقضاء المصري، بإضافة إلى بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة، اعتبارًا من الأول من أكتوبر الجاري.

وجاء تكريم شباب القضاه الأكثر تميزًا ضمن سلسلة التكريمات، التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريم شهداء الواجب من مختلف الجهات والهيئات القضائية، إذ منح وشاح النيل باسم الشهيد هشام بركات النائب العام، وكذلك وسام الجمهورية من الدرجة الثانية للمستشار عمر حماد وكيل مجلس الدولة الأسبق، ووسام الاستحقاق من الطبقة الثانية للمستشار محمد مراون رئيس محكمة شمال سيناء الابتدائية الأسبق، ووسام الجمهورية من الطبقة الثالثة المستشار عبد المنعم عثمان رئيس محكمة شمال سيناء الابتدائية، ووسام الجمهورية من الطبقة الثالثة المستشار مجدي مبروك قاضي سابق بمحكمة شمال سيناء الاسبق، ووسام الجمهورية من الطبقة الثالثة المستشار عمرو مصطفي وكيل النائب العام الأسبق.

وتوافد العشرات من القضاة والمستشارين من الجهات القضائية المختلفة لحضور الاحتفالية التي جاءت ضمن احتفالات وزارة العدل بيوم القضاء المصري، الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكون الأول من أكتوبر من كل عام.

وضمت الاحتفالية تمثيلاً لكل الجهات والهيئات القضائية مثل مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة القضاء العسكري، والنيابة العامة، وبدأت الاحتفالية بذكر آيات من القرآن الكريم بحضور رؤساء الهيئات والجهات القضائية المختلفة.