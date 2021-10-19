«الجمارك» تمنح المستوردين مهلة أسبوعين للبضائع غير المسجلة مسبقا بشروط

منحت مصلحة الجمارك المصرية المستودرين للبضائع من الخارج غير المسجلة بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات مهلة أسبوعين بالنسبة للبضائع التي لم يتم شحنها إلى مصر كوجهة نهائية بسبب التداعيات السلبية لجائحة كورونا بشروط.

وقالت الصفحة الرسمية لمصلحة الجمارك المصرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الشحات غتوري، رئيس المصلحة، منح مهلة بالنسبة للشحنات العالقة بالموانئ الوسيطة قبل موعد التشغيل الإلزامي في الأول من أكتوبر 2021 التى لم يتم شحنها لوجهتها النهائية بمصر بسبب تداعيات «كورونا» أو غير ذلك.

وتابعت «الجمارك» أن المهلة الاستثنائية تصل مدتها إلى نحو 15 يوما من التطبيق الإلزامي للشحنات المستوردة الذي بدأ تطبيقه مع بداية شهر أكتوبر الحالي بشروط محددة، موضحة أن الشروط اللازمة للحصول على المهلة المحددة بالأسبوعين هي تقديم المستندات الدالة على بدء تحرك البضائع بداية من اليوم الأول للشحن قبل الأول من أكتوبر 2021.

المستندات

وأكدت أن المستندات المطلوبة للحصول على المهلة تشمل مستند الشحن، وإفادة رسمية من الميناء الوسيط، أو التوكيل الملاحي بورودها إلى الميناء وتعذر تحركها قبل أول أكتوبر الحالي لأي سبب.

كانت وزارة المالية أعلنت بداية من شهر أكتوبر الحالي، تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات بشكل إلزامي ولم يسمح للبضائع المستوردة دخول الموانئ المصرية ما لم تكن مسجلة بالمنظومة الجديدة من قبل.

برامج تدريبية

وأجرت مصلحة الجمارك المصرية سلسلة من البرامج التدريبة للتجار والمستوردين قبل حلول الشهر الحالي عن طريق الإنترنت «أون لاين» يأتي مراعاة للإجراءات الاحترازية وتسهيلاً على المتعاملين مع المصلحة على مستوى الجمهورية، ولذا قامت مصلحة الجمارك بالتعاون مع شركة MTS بتوفير أيام أكتر للدورات التدريبية (المجانية) الأون لاين (Online)عن منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI قبل تطبيق المرحلة الإلزامية أول أكتوبر المقبل.