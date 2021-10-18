المتينى: مصر تصدر أدوية بربع مليار دولار وإنتاج عقاقير السرطان أولوية

قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إنَّ توطين صناعة الدواء موجودة في مصر منذ عهد طلعت حرب، لافتا إلى أن صناعة الدواء في مصر شهدت طفرة في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، ولكن ما يتم الحديث عنه هو تطوير الأدوية الحديثة واللقاحات، معلقا «الطب في طريقه إلى آفاق أخرى».

كليات الطب والصيدلة في مصر من أفضل 200 كلية على مستوى العالم

وأضاف «المتيني»، خلال لقاء ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، اليوم الإثنين أنَّ مصر تصدر أدوية بربع مليار دولار، وطموحها أعلى من هذا الرقم بكثير، موضحا أن كليات الطب والصيدلة في مصر من أفضل 200 كلية على مستوى العالم .

مصر فكرت في توفير المواد الخام لصناعة الأدوية

وأكد الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، أن الهند والصين هم أكبر مصدران للمواد الخام للأدوية، وقد تأثرا خلال أزمة كورونا لاسيما الهند، وهو ما حذا بمصر للتفكير في توفير المواد الخام اللازمة لصناعة الأدوية.

تصنيع أدوية الأورام وسرطان الثدي أولوية لمصر

وأوضح الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، أن مدينة الدواء ستكون معنية بتصنيع المواد الخام بعد وقت ليس بعيد، لافتا إلى أن أولويات مصر إنتاج أدوية الأورام وسرطان الثدي لأنه الأكثر انتشار عالميا.

مصر حققت إنجازا تاريخيا في القضاء على فيروس سي

وقال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن مصر حققت إنجاز تاريخي في القضاء على فيروس سي من خلال المبادرة الرئاسية خلال عام واحد.

ونصح الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، المرضى المتعافين من فيروس «سي» بضرورة عمل مراجعات دورية وبصورة مستمرة كل ستة أشهر.