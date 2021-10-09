جامعة عين شمس: منع الطلاب غير الحاصلين على اللقاح من الدخول عند تطعيم 80%

قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إن العام الدراسي سيبدأ بشكل تقليدي وسط حضور كامل من الطلاب، وجرى إعداد خطط بديلة وسيناريوهات متعددة في حال حدوث أي تطور في الوضع الوبائي، ولفت إلى أنه جرى تطعيم 70 ألف طالب من إجمالي 200 ألف، وعندما يجري تطعيم 80% أو 90% من الطلاب سننفذ قرار منع دخول غير الحاصلين على التطعيم.

تطعيم 90% من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة والموظفين

وأضاف «المتيني» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض عبر قناة «الحدث اليوم»، من تقديم الإعلامي سيد علي: «سنطعم كل أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، مع جاهزية كاملة للتعليم عن بُعد، وجرى تطعيم 90% من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة البالغ عددهم 14 ألف عضو و90% من العاملين والموظفين والتمريض البالغ عددهم 40 ألف فرد».

تطعيم كل الطلاب

وتابع رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة بها 200 ألف طالب في المرحلة الأولى، و25 ألف طالب في الدراسات العليا، و25 ألف طالب في التعليم المدمج: «وبالتالي قررنا تطعيم جميع طلابنا بلقاحات كورونا طبقا لتوجيهات القيادة السياسية».

وناشده الإعلامي سيد علي، بتنفيذ جولات تفقدية في مستشفى الدمرداش، بناءً على ما قال إنه شكاوى من المواطنين، ليرد محمود المتيني، مؤكدًا أنه ينفذ هذه الجولات بالفعل، حيث يستقبل المستشفى مليوني مريض في السنة، وتنفذ 600 ألف تدخل جراحي.