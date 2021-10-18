رئيس جامعة عين شمس: لن نسمح بدخول غير الملقحين ضد كورونا ابتداء من 15 نوفمبر

قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، اليوم، إنه لم يسمح لأي شخص بدخول الجامعة بداية من 15 نوفمبر المقبل دون الحصول على لقاح كورونا.

وأضاف المتيني، خلال لقاء ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على شاشة صدى البلد، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنَّ العام الدراسي الجديد بدأ منذ أكثر من أسبوع، وهو عام استثنائي للظروف التي تمر بها مصر والعالم بسبب فيروس كورونا، مشيرا إلى قرار المجلس الأعلى للجامعات ببدء العام الدراسي بحضور الطلاب بنسبة 100% في ضوء تطعيمهم بلقاح كورونا، وهناك سيناريوهات بديلة جاهزة.

وأشار إلى أن عدد طلاب جامعة عين شمس كبير حيث يبلغ 200 ألف طالب، و25 ألف طالب في الدراسات العليا، واتخذت الجامعة الإجراءات الاحترازية المعتادة في العامين الماضيين.

40 % من الطلاب تلقوا لقاح كورونا

وأوضح أن عدد الطلاب الذين لم يتلقوا اللقاح كبير، حيث بدأ برنامج تطعيم الطلاب بأرقام كبيرة في 5 سبتمبر الماضي، وكان الهدف تطعيم ثلث عدد الطلاب مع بداية العام الدراسي، وفي أول شهر دراسة يُستكمل بنسبة 70 أو 80%، لكن حاليا وصلت النسبة لـ 40% من التطعيم، أي 75 ألف طالب من ضمنهم من حصل على جرعة واحدة فقط.

تطعيم الموظفين وهيئة التدريس بنسبة 100%

ولفت أنه خلال الصيف الماضي، تم تطعيم كل من يعمل في الجامعة سواء الموظفين أو أعضاء هيئة التدريس أو العاملين، ووصلت نسبة تلقيهم اللقاح إلى 100%.