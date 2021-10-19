مسؤولة أممية تشدد على إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

شددت روزماري ديكارلو، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام أنطونيو جوتيريش، من ليبيا، على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها.

وقالت ديكارلو، بعد لقاء رئيس الوزراء الليبي، عبدالحميد الدبيبة، إنها أجريت محادثات مثمرة في طرابلس.

وشددت المسؤولة الأممية، على الأهمية القصوى لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقالت ديكارلو، إن مؤتمر دعم استقرار ليبيا المقرر عقده في العاصمة الليبية «طرابلس»، بعد غد الخميس، خطوة مهمة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

وكان الدبيبة اجتمع مع نائبة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بحضور المبعوث الخاص للأمين العام بان كوبيش، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المنظمات ومدير إدارة الشؤون الخارجية بمجلس الوزراء.

وبحث الاجتماع الوضع السياسي والخطوات المتخذة من قبل الحكومة والدور الفاعل للجنة «5+5» وضرورة دعمها من كل الأطراف.

رئيس الكونجو يرسل بعثة للمصالحة في ليبيا

من جانبه، أوفد المكلف من قبل الاتحاد الأفريقي الملف الليبي، الرئيس الكونجولي دينيس ساسو نجيسو، بعثة للمصالحة في ليبيا، وقال وزير الخارجية الكونجولي جان-كلود جاكوسو، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» عبر الهاتف إن مهام البعثة تشمل جمع المعلومات وإجراء تقييم والمصالحة على خط العملية التي يفترض أن تؤدي إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وزير الخارجية الكونجولي: نتطلع إلى لقاء الليبيين في الشتات في القاهرة

وسيلتقي الوفد الأفريقي، كبار المسؤولين السياسيين والدينيين والشخصيات الفاعلة في طرابلس وبنغازي وطبرق ومصراتة، وقال الوزير الكونجولي: «نتطلع إلى لقاء الليبيين في الشتات في القاهرة وتونس حيث وصلت البعثة التي تضم 12 شخصا»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأشار جاكوسو، إلى أن البعثة الأفريقية، ستعود إلى برازافيل لتقديم إحاطة لرئيس البلاد، الذي سيشارك في قمة حول ليبيا تنظمها فرنسا في 12 نوفمبر المقبل.