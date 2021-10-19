فئات ستحصل على جرعة ثالثة من لقاح كورونا بالسعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الأول الأحد، البدء بإعطاء الجرعة الثالثة المعززة من لقاحات كورونا للفئات الأكثر عرضة للخطر، وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، إن تخفيف الإجراءات لا يعني عدم الالتزام بالوقاية من الفيروس، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأشار العالي، في مؤتمر صحفي، إلى أن الأيام المقبلة ستشهد توسعا في إعطاء الجرعة المعززة لشرائح أخرى من المستفيدين.

وتصدر وسم «#الجرعة_الثالثة» قائمة التريند في موقع التدوينات القصيرة «تويتر» في المملكة العربية السعودية، حيث تساءل فيه المغردون عن الفئات التي ستحصل على هذه الجرعة.

وقالت وزارة الصحة السعودية، إن الفئات المستحقة هم: زارعو الأعضاء، والمصابون بفشل كلوي مزمن، وأصحاب الأمراض المزمنة، ومن تجاوز عمره 60 عاما، وأصحاب المهن ذات المخاطر، ومن بينهم الممارسون الصحيون.

وكانت السلطات السعودية، بدأت، أمس الأول الأحد، تخفيف الاحترازات الصحية، بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة، ونظراً للتقدم في عملية التطعيم ضد الفيروس وتراجع عدد حالات الإصابة.

وكانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت في وقت سابق، أن إجمالي جرعات لقاح كورونا تجاوزت 44 مليونا، مشيرة إلى أن أكثر من 21 مليون شخص تلقوا جرعتين من اللقاح.

وأكدت الوزارة السعودية، في وقت سابق، أن الدراسات أثبتت أن لقاح «موديرنا» الأمريكي هو أفضل اللقاحات لمواجهة سلالات كورونا.

وزارة الصحة السعودية: اللقاحات الموجودة في البلاد معتمدة

وأشارت الصحة السعودية إلى أن اللقاحات الموجودة في البلاد معتمدة، مؤكدة أنه يمكن التبديل بينها حسب الدراسات العلمية الموثوقة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت في 26 سبتمبر الماضي، أنها ستعلن قريباً عن تفاصيل تقديم جرعة ثالثة من اللقالحات المضادة لـ «كورونا» لمن تجاوز عمره 60 عاماً.

وكانت وزارة الصحة في السعودية، أعلنت أمس الاثنين، تسجيل 38 حالة إصابة بـ «كورونا» وحالتي وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 547969 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 8765 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.

وأشارت الوزارة السعودية، إلى تسجيل 52 حالة تعافٍ جديدة لتصل حصيلة الشفاء من «كورونا» في المملكة إلى 536999 حالة.