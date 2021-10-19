إجراءات عاجلة لتخفيض أسعار البيض.. الكرتونة ستباع بـ50 جنيها

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تنفيذ إجراءات عاجلة لحل أزمة ارتفعت أسعار البيض خلال الفترة الماضية، كما قرر الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، التدخل عبر تطبيق مبادرة بالتعاون مع منافذ «أمان»، وضخ كميات كبيرة من البيض، بأسعار تناسب جميع المواطنين، خاصة مع اعتماد عدد كبير من الأسر على بيض المائدة في غذائها.

الاتحاد العام لمنتجي الدواجن: مبادرة لتخفيض سعر كرتونة البيض

محمد العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أكّد وجود مبادرة جديدة بالتعاون مع منافذ «أمان» ووزارة الزراعة، والشركة القابضة التابعة للمجمعات التموينية، لحل أزمة تحريك أسعار البيض، وضخ كميات كبيرة من البيض، بأسعار تناسب جميع المواطنين.

وأوضح «العناني» في تصريحات تلفزيونية، أنَّه جرى تفعيل المبادرة، حيث تحركت 5 سيارات تحمل كميات كبيرة من البيض، وتوجهت إلى منافذ «أمان»، في القاهرة، مشددًا على أنَّهم يرغبون في ضخ كميات كثيرة من البيض من خلال هذه المنافذ والمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة.

سعر كرتونة البيض بمنافذ «أمان» 50 جنيها

وأشار «العناني»، إلى أنَّه سيتمّ عقد اجتماع غدًا لوضع اللمسات الأخيرة على ملامح الاتفاق، معقبًا: «لهم طلبات خاصة تتعلق بأمور التغليف، وعرضوا علينا أن نبيع بأنفسنا البيض في فروع المجمعات الاستهلاكية»، مؤكّدًا أنَّ الاتفاق سينتهي اليوم الثلاثاء، مع وضع الملامح الأخيرة عليه، موضحًا أنَّ الأسعار ستكون متفاوتة طبقا لكل سلسلة تجارية، لافتًا إلى أنَّههم سيبيعون طبق البيض بـ46 جنيهًا، ولكن الجهات الثلاث طلبت الحصول عليه بـ45 جنيها، ويباع في السوق بـ65 جنيها، ولكن في منافذ «أمان» سيباع بـ50 جنيهًا.

حلقات التوزيع سبب رفع الأسعار

وكشف رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أسباب ارتفاع أسعار البيض عند وصولها إلى المستهلك، مبينًا أنَّ ذلك يعود إلى لجوء البعض لتغليف الأطباق، وحلقات التوزيع وصولاً إلى «السوبر ماركت»، مؤكّدًا أنَّ هذه الحلقات هي المسؤولة عن وصول سعر طبق البيض إلى 65 جنيهًا بفارق 19 جنيهًا عن سعر التكلفة، موضحًا أنَّهم يحاولون حل هذه الأزمة عن طريق سيارات المنافذ في أماكن بها تجمعات كبيرة من الناس لتبيع السعر بواقع 50 جنيهاً للطبق، مطالبًا بتجهيز هذه السيارات لتتسع لحمل كميات كبيرة من البيض.

الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أكّد أنَّ الوزارة اتخذت اجراءات عاجلة للتعامل مع ارتفاع أسعار البيض، مشددًا في تصريحات تلفزيونية على أنَّه سيتمّ تطبيق آلية لتسعير الدواجن بطريقة عادلة، ولكي يحصل المربي على تحقيق هامش ربح ولكي يرضى المستهلك المصري.

توفير البيض عبر عدة منافذ

وأكّد «القرش»، أنَّه جرى الاتفاق مع الجهات المختلفة على كل الأمور من أجل توفير المنتجات من البيض والدواجن عبر منافذ وزارتي الزراعة والتموين ومنافذ أمان ووطنية لإتاحتها بأسعار متوازنة للمواطن بشكل فوري، بعيدًا عن الحلقات الوسيطة خلال أيام.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، إلى أنَّ الأسعار ستنخفض عن الزيادة الحالية وستكون مرضية للمنتج وسعرها مناسب للمواطن، موضحًا أنَّ الدولة المصرية بذلت جهودًا خلال الفترة الماضية جعلت الجميع يشعر بأن هناك وفرة وإضافة ومنتجًا متاحًا في الأسواق، مشددًا على أنَّ القطاع الزراعي شهد طفرة كبيرة خلال هذه الفترة.