منتجي الدواجن يزف بشرى سارة للمواطنين: طبق البيض بـ50 جنيها بدلا من 65

كشف محمد العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، عن وجود مبادرة جديدة بالتعاون مع منافذ أمان ووزارة الزراعة، والشركة القابضة التابعة للمجمعات التموينية، لحل أزمة ارتفاع أسعار البيض، وضخ كميات كبيرة من البيض، بأسعار تناسب جميع المواطنين، بعد موجة الغلاء التي ضربت الأسواق في الأيام الماضية.

سيارات تحمل البيض للبيع للمواطنين

وأضاف «العناني»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه جرى تفعيل المبادرة، حيث تحركت خمس سيارات تحمل كميات كبيرة من البيض، وتوجهت إلى منافذ «أمان»، في محافظة القاهرة، مشددًا على أنهم يرغبون في ضخ كميات كثيرة من البيض من خلال هذه المنافذ والمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أنهم سيعقدون اجتماعاً في الغد لوضع اللمسات الأخيرة على ملامح الاتفاق، معقبًا: «لهم طلبات خاصة تتعلق بأمور التغليف، وعرضوا علينا أن نبيع بأنفسنا البيض في فروع المجمعات الاستهلاكية».

وأكد رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن الاتفاق سينتهي غدًا، مع وضع الملامح الأخيرة عليه، موضحًا أن الأسعار ستكون متفاوتة طبقا لكل سلسلة تجارية، لافتًا إلى أنهم يبيعون طبق البيض بـ46 جنيهًا، ولكن الجهات الثلاث طلبت الحصول عليه بـ45 جنيها، ويباع في السوق بـ65 جنيها، ولكن في منافذ أمان سيباع بـ50 جنيهًا.

التجار يربحون حوالي 20 جنيهًا

من جانبها قالت لميس الحديدي لـ رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن: هل من المعقول أن يربح التجار 20 جنيها في طبق البيض؟ ليرد: «أسعار تسليم البيض في المزارع تبلغ 46 جنيهًا، وهو سعر مرتفع عن المعتاد بسبب الظروف التضخمية التي تضرب العالم مع ارتفاع أسعار الصويا والذرة في العالم كله، ومكسب المزارع مابين 2-3 جنيهات فقط».

وأكد أن سبب ارتفاع الأسعار عند وصولها إلى المستهلك يعود إلى لجوء البعض لتغليف الأطباق، وحلقات التوزيع وصولاً للسوبر ماركت، وهي المسؤولة عن وصول سعر طبق البيض إلى 65 جنيها، بفارق 19 جنيهًا عن سعر التكلفة، موضحًا أنهم يحاولون حل هذه الأزمة عن طريق سيارات المنافذ في أماكن بها تجمعات كبيرة من الناس لتبيع السعر بواقع خمسين جنيهاً للطبق، مطالبًا بتجهيز هذه السيارات لتتسع لحمل كميات كبيرة من البيض.