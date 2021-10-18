شعبة الدواجن تكشف أسباب ارتفاع أسعار البيض: نستورد 90% من الأعلاف

كشف المهندس أحمد نبيل، نائب رئيس شعبة البيض بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، عن سبب ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة، قائلًا: «إن استيراد مصر لما يقارب الـ90% من الأعلاف من دول الخارج، وبعد حصول انكماش في البورصات العالمية تضرر البيض نظرًا لتضرر الخامات العالمية وزيادة أسعاره».

«نبيل»: كانت أسعار كراتين البيض تتراوح ما بين 36 و38

وأضاف «نبيل»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الإثنين: «أن سعر كرتونة البيض كانت قبل زيادة الأسعار الأخيرة تتراوح ما بين 36 وحتى 38 جنيها، في حين زادت مؤخرًا بعد زيادة الأعلاف عالميا لـ45 جنيهًا من المزرعة».

وتابع:«هناك 3 حلقات وسيطة حتى تصل الكارتونة للمواطن، تاجر الجملة بيزود 1.5 جنيه، والتجزئة بيزود 1.5 جنيه، ودي نسبة عادلة جدًا».

«نبيل»: شركة أمان نفذت معانا ونزلت بيض مائدة بعربتها في ميادين القاهرة

وأوضح: «هناك مبادرة أطلقها اتحاد منتجي الدواجن وجرى الاتفاق فيها مع وزارة الزراعة والشركة القابضة وشركة أمان لتوريد الكراتين من المزرعة مباشرة إلى المستهدف لتقليل السعر بعد تقليل حلقات التوزيع في السوق».

وأردف: «ادينالهم النهارده الكراتين من المزرعة ودون اللجوء للحلقات الوسيطة، والنهاردة شركة أمان نفذت معانا ونزلت بيض مائدة بعرباتها في ميادين القاهرة الكبرى».

وأكد أن شركة أمان حصلت على كراتين البيض من المزارع بسعر المزرعة وهو 46 جنيها للكرتونة، وقاموا ببيع الكراتين في ميدان العباسية والجيزة و6 أكتوبر «جاري العمل على التنسيق مع منافذ وزارة الزراعة والشركة القابضة وشركة أمان لزيادة المعروض، واللي حصل النهاردة بداية موفقه لشركة أمان، هنوردلهم الكميات اللي عايزنها بسعر المزرعة».

وأشار إلى أن الاتحاد يدرس بالتعاون مع وزارة الزراعة التوسع في الزراعة التعاقدية كالذرة وفول الصويا بكثرة لتقليل الاعتماد على استيراد أعلاف الدواجن، «المؤشرات العالمية مابتقولش إن السعر هيقل في القريب العاجل».