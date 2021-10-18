«الزراعة»: توفير أطباق البيض بأسعار مناسبة للمواطنين خلال أيام

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: «اتخذنا عدة إجراءات عاجلة من أجل التعامل مع ارتفاع أسعار البيض والدواجن»، مشددًا «سيكون هناك آلية لتسعير الدواجن بطريقة عادلة، ولكي يحصل المربي على تحقيق هامش ربح، ولكي يرضي المستهلك المصري».

عدة إجراءات للتعامل مع ارتفاع الأسعار

وأضاف القرش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الاثنين: «تواصلنا مع البورصة السلعية لإدراج الدواجن، وهو ما يمثل عاملًا تحفيزيًا كبيرًا لكل الراغبين في الاستثمار بمجال الإنتاج الداجني»، موضحًا جهود الدولة المصرية مستمرة منذ 2014 لتلبية متطلبات واحتياجات السوق.

الاتفاق مع جهات مختلفة لتوفير المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه جرى الاتفاق مع الجهات المختلفة على كل الأمور من أجل توفير المنتجات من البيض والدواجن عبر منافذ وزارتي الزراعة والتموين ومنافذ أمان ووطنية لإتاحتها بأسعار متوازنة للمواطن بشكل فوري، بعيدًا عن الحلقات الوسيطة خلال أيام.

وأشار محمد القرش إلى أن الأسعار ستقل عن الزيادة الحالية وستكون مرضية للمنتج وسعرها مناسب للمواطن، موضحًا أن الدولة المصرية بذلت جهودا خلال الفترة الماضية جعلت الجميع يشعر بأن هناك وفرة وإضافة ومنتجا متاحا في الأسواق. مشددًا على أن القطاع الزراعي شهد طفرة كبيرة خلال هذه الفترة.