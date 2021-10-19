إصابة 9 أشخاص بينهم أطفال في حادثي تصادم بأسيوط

أصيب 9 أشخاص بينهم رضيع وشقيقيه الطفلين في حادثى تصادم منفصلين، وقع الأول بين سيارتين نقل بمدخل قرية الحمام التابعة لمركز أبنوب فى محافظة أسيوط، والثاني بين سيارة ملاكى و«توك توك»، وجرى نقل المصابين لمستشفى أسيوط العام وأبنوب وديروط المركزي.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

وتلقى اللواء عمر السويفى مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد بوصول بلاغا لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ووجود مصابين بمدخل قرية الحمام دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز وسيارات الإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين وقوع تصادم سيارة ربع نقل مع سيارة نص نقل.

نتج عن الحادث إصابة «فواكه إبراهيم سلوم، 27 عاما، عبدالسميع سليمان أحمد، 50 عاما، وردة فاروق صبرة، 57 عاما، وأمل عبدالوهاب هاشم، 27 عاما، ووليد إبراهيم هاشم، 4 سنوات، ومحمد وليد نادي، عام ونصف، أيمن وليد نادي، 6 سنوات»، تم نقل المصاب الأول والثاني إلى مستشفى أسيوط العام وتم نقل باقي المصابين إلى مستشفى أبنوب المركزي.

إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارة ملاكب بتوكتوك في ديروط

ومن جانب آخر تلقى مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط بوقوع حادث تصادم سياره ملاكي وتوك توك بدون لوحات أمام نزلة طاهر دائرة مركز ديروط.

وأسفر الحادث عن إصابة «حمادة إبراهيم علي، 24 سنة، أحمد سمير أبو الحسن، 25 سنة، تم نقل المصابين إلى مستشفى ديروط المركزي، وجرى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.