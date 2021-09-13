أسماء ضحايا حادث تصادم أسيوط

حصلت «الوطن»، على قائمة بأسماء الوفيات والمصابين في حادث تصادم وقع صباح اليوم بين سيارتين و«تروسيكل»، بطريق «أسيوط - القاهرة»، الزراعي أمام عزبة «الدارين»، التابعة لمركز أسيوط

أسماء المتوفين:

وأفادت مصادر طبية أن الحادث أسفر عن وفاة «حسام محمد زغلول»، 28 سنة، مقيم بمركز منفلوط، و«عزيزة عبد المجيد جابر»، 70سنه، مقيمة بمنفلوط.

المصابون:

كما أصيب «جمال عبدالناصر عبد الرحيم، 25سنة، شعبان رضوان علي، 31 سنة، عاطف حامد الليثي، 50 سنة، منى ربيع محمد، 12سنة، منال ربيع سعد، 25 سنة، مقيمين بعزبة «الدارين».

كما أصيب كلا من «زياد صلاح محمود، 5 سنوات، فاطمة محمود رشوان، 50 سنة، سميرة محمد علي، 27 سنة، دعاء صلاح محمود، 22 سنة»، مقيمين بقرية بني رافع التابعة لمركز منفلوط، فضلا عن إصابة «هدير عادل عبد الواحد، 31 سنة، مقيمة بقرية منقباد التابعة لمركز أسيوط، وفاطمة قاسم محمد»، إلى جانب إصابة شخص مجهول الإسم والهوية، وتنوعت الإصابات ما بين اشتباه ما بعد الإرتجاج وكسور وغيبوبة تامة.

وكان اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط، تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة أسيوط، بوصول بلاغا لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بوقوع تصادم بين سيارتين وتروسيكل بطريق أسيوط القاهرة الزراعي أمام مدخل عزبة «الدارين»، التابعة لمركز أسيوط، ووقوع وفيات ومصابين.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز وسيارات الإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين وقوع الحادث بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل وتروسيكل، ونجم عن الحادث مصرع شخصين وإصابة 15 آخرين.

تم نقل الجثتين لمستشفى الإيمان العام والمصابين إلى مستشفى الجامعة، ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.