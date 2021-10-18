«النيل للطيران»: فتح الطيران بين مصر والسعودية قريبا

مؤشرات عديدة تؤكد قرب فتح الطيران بين مصر والسعودية لما كان عليه قبل جائحة كورونا التى ضربت العالم في فبراير من العام الماضي، وقال يسري عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي لشركة النيل للطيران، إن قرار هيئة الطيران المدني السعودي الخاص ببدء تشغيل مطارات المملكة العربية السعودية بكامل طاقتها الاستيعابية بداية من أمس الأحد، يمثل مؤشرا جيدا لاستعداد مطارات المملكة لاستقبال المسافرين من كل دول العالم.

قرب فتح الطيران بين مصر والسعودية

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة النيل للطيران، لـ«الوطن»، أنه وللمرة الأولى منذ قرار المملكة العربية السعودية في فبراير الماضى بتعليق دخول المواطنين المصريين لأراضيها بشكل مؤقت، تشير كل التوقعات إلى أن فتح حركة الطيران بين مصر والسعودية بوضعها الطبيعى بات قريبا للغاية، لافتا إلى أنه لا يستطيع الجزم تحديدا بموعد يقينى لهذا الإجراء، خاصة انه سيصدر من سلطات المملكة، إلا أنه بدا في الأفق.

مؤشرات لقرب فتح حركة الطيران بين مصر والسعودية

وأشار إلى أن هناك دلائل ومؤشرات إضافية لعودة فتح الطيران بين مصر والسعودية بشكل طبيعي بعيدا عن إجراءات المملكة الأخيرة، أهمها قيام الحكومة المصرية بتطعيم أعداد كبيرة من المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، فضلًا عن الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بشركات الطيران والمطارات المصرية، وكذلك العاملين بالقطاع السياحي المصري، إضافة إلى السيطرة شبه التامة على الوضع الوبائي في مصر نتيجة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، علاوة على عودة الحركة السياحية لمصر من مختلف دول العالم، خاصة بريطانيا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا، ما يدل على أن مصر آمنة صحيا.

وأوضح «عبدالوهاب»، أن معدلات تشغيل الحركة الجوية بين مصر والسعودية قبل جائحة كورونا كانت الأعلى بين أي دولتين في العالم، وذلك بسبب علاقات الأخوة التي تربط بين الشعبين المصري والسعودي وكذلك قيادات البلدين الشقيقين على مدار التاريخ، مشيرا إلى أن الشعب المصري يتطلع لصدور قرار سعودي في أقرب وقت يعيد فتح الطيران بين مصر والسعودية بشكل طبيعي، خاصة في ظل المؤشرات الايجابية الحالية.

يشار إلى أن شركات الطيران العاملة بين مصر والسعودية تنقل حاليا 3 فئات استثنائية من المصريين إلى المملكة مباشرة عبر رحلات جوية يومية، وهم العاملون المصريون بالسعودية الذين حصلوا على جرعتي التطعيم بالمملكة، والعاملون بالقطاع الصحي السعودي وأسرهم، فضلا عن العاملين بقطاع التدريس بالسعودية سواء بالمدارس أو الجامعات.