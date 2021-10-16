مصر للطيران الناقل الرسمي لمهرجان الجونة السينمائي

أعلنت مصر للطيران، أنها تقوم للعام الثالث على التوالي بـدور الناقل الرسمي لمهرجان الجونة السينمائي، في دورته الخامسـة، المقام فـي الفترة من 14 إلى 22 أكتوبر 2021، إذ استطاع المهرجـان فـي مـده زمنية قصيرة أن يكتسب شهرة واسعة، جعلتـه مقصدًا للعديـد مـن النجـوم و صناع السينما مـن أنحـاء الـعـالـم، كـمـا أنـه يسـاهم في تنشيط حركة السياحة الوافدة إلـى مصـر.

يأتي ذلك في إطار رعايتها لمختلف الأحداث الهامة، التي تستضيفها مصر وخاصة الأحداث الثقافية و المناسبات الدولية.

رحلات خاصة لنقل ضيوف المهرجان

وتقـوم مـصـر للطيران بتقديم خدماتها وتسهيلاتها لضيوف المهرجان القادمين علـى خـطـوط شبكة مصـر للطيران الدوليـة، مـن جميـع أنحـاء الـعـالـم كـمـا وفرت رحلات خاصة لنقل ضيوف المهرجان من القاهرة إلى مدينة الغردقة.